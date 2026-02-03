Jesús Agustín Silván Reyes, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, destacando la conmemoración del 69 aniversario del Tratado de Tlatelolco del próximo 14 de febrero del 2026 durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum de este 3 de febrero.

“En los años más difíciles de los sesenta, logró México, a través de su política exterior, convencer de la importancia de no tener arsenales nucleares en todo el continente Latinoamericano, el subcontinente como lo llaman, y el Caribe, para evitar una crisis como la que vivimos a 1962 con los misiles rusos en la isla de Cuba” Jesús Agustín Silván Reyes, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia

Pues Silván Reyes recordó que gracias al Tratado de Tlatelolco, este ayudó a consolidar a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares.

¿Qué es el Tratado de Tlatelolco?

Durante la mañanera de este 3 de febrero de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Agustín Silván Reyes recordó la importancia del Tratado de Tlatelolco en el marco de su 69 aniversario.

“En realidad era una amenaza de Estados Unidos hacia la isla, de supuestamente había misiles en Cuba y Estados Unidos estuvo a punto de lanzar misiles nucleares a la isla. Entonces México juega un papel muy importante, García Robles era el secretario de Relaciones Exteriores y es impulsor de manera muy importante para que América Latina y El Caribe sean libres de armas nucleares, de tal manera que nunca esté el tema en América Latina y El Caribe, de un conflicto nuclear” Claudia Sheinbaum

El Tratado de Tlatelolco cuyo nombre oficial es el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, es un acuerdo internacional muy importante firmado el 14 de febrero de 1967 en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México.

El objetivo principal del Tratado de Tlatelolco es convertir a toda América Latina y el Caribe en una zona libre de armas nucleares, siendo la primera región densamente poblada del mundo en lograrlo.

¿Qué se acordó en el Tratado de Tlatelolco?

Firmado en 1967 en la Ciudad de México bajo liderazgo de Alfonso García Robles, el Tratado de Tlatelolco surgió como respuesta a la Crisis de los Misiles de 1962 y ha sido ratificado por 33 países, contribuyendo a la desarme global, lo cual le valió a García Robles el Nobel de la Paz en 1982.

Los países que firmaron el Tratado de Tlatelolco en 1967 se comprometieron a no desarrollar, fabricar, producir, adquirir, ensayar, poseer, recibir, almacenar, instalar, o desplegar armas nucleares en sus territorios.

Esto incluye tierra, mar, aire y espacio exterior bajo su jurisdicción y se comprometen a usar la energía nuclear solo con fines pacíficos, por ejemplo en medicina, electricidad, investigación, y más.

El Tratado de Tlatelolco como respuesta al miedo que generó la Crisis de los Misiles en Cuba en octubre de 1962, cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Los países de la región quisieron evitar que América Latina se convirtiera en escenario o blanco de armas nucleares durante la Guerra Fría y está en vigor desde mayo de 1969.

En ese sentido, es el OPANAL (Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe), creado por el tratado con sede en la Ciudad de México, el encargado de vigilar que se cumpla.

Trabaja junto con el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) para verificaciones y salvaguardias.

Cabe mencionar que el tratado incluye dos protocolos que piden a los países fuera de la región, especialmente a las potencias nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido que:

Respeten la desnuclearización de la zona.

No usen ni amenacen con usar armas nucleares contra los países de la región.

En el contexto de la política exterior mexicana, el Tratado de Tlatelolco enfatiza la tradición pacifista y de no intervención, alineada con la Doctrina Estrada, y refuerza el compromiso de México con la soberanía regional frente a tensiones internacionales actuales.

Tratado de Tlatelolco (Internet)

La importancia del Tratado de Tlatelolco en el contexto del bloqueo de Estados Unidos a Cuba

Cuba no firmó ni ratificó el tratado durante décadas (1967-2002), precisamente porque consideraba que el bloqueo y la hostilidad de Estados Unidos hacían incompatible su adhesión plena mientras existiera esa agresión unilateral.

Pero en 2002, bajo el gobierno de Fidel Castro, Cuba finalmente ratificó el Tratado de Tlatelolco el 23 de octubre de ese año y lo hizo al mismo tiempo que se adhirió al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Y aunque no hay ninguna disposición en el Tratado de Tlatelolco que prohíba o regule sanciones económicas, bloqueos comerciales o medidas coercitivas unilaterales, el tratado se limita estrictamente a armas nucleares y energía nuclear pacífica.

Sin embargo, Cuba y varios países de la región incluyendo México en foros como la CELAC o la ONU, usan el tratado y la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz en 2014, para argumentar que el bloqueo es incompatible con la paz regional, la no intervención y la cooperación que promueve el Tratado de Tlatelolco.