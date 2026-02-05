Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, dijo que está abierto a dialogar con Estados Unidos siempre y cuando sea sin condicionamientos y en un marco de igualdad.

“Cuba esta dispuesta a un dialogo con los Estados Unidos. Un dialogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar ¿con qué condición? Sin presiones, bajo presión no se puede dialogar, sin precondicionamientos, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía… sin abordar temas que laceren…” Miguel Díaz-Canel. Presidente de Cuba

El presidente cubano dijo que se puede lograr una relación de vecinos entre Cuba y Estados Unidos, civilizada y que beneficie a los ciudadanos de los dos países.

Miguel Díaz-Canel señala recrudecimiento del bloqueo energético

Miguel Díaz-Canel durante un mensaje televisivo nacional en el que hablo de diversos temas como el bloqueo energético, el apoyo internacional a Cuba, terrorismo y más.

En su intervención dijo que que no odian a los estadounidenses y que por el contrario, reconocen valores en su pueblo.

Así lo dijo a pesar de que el bloqueo energético se ha recrudecido con la llegada de Donald Trump y el retorno de Cuba a la lista de quienes supuestamente apoyar el terrorismo.

En ese marco, resaltó acciones a favor de energías renovables que han permitido afrontar el bloqueo energético.

Miguel Díaz-Canel califica de terrorista la captura de Nicolás Maduro

En ese sentido dijo que Cuba no es terrorista y criticó a Estados Unidos por su intervencionismo en varios conflictos del mundo ademas de su presencia con bases militares en muchos países.

Otro ejemplo de que Estados Unidos es terrorista, dijo, fue la captura de Nicolás Maduro mediante una intervención militar el 3 de enero pasado o el apoyo a Israel en contra de Gaza.