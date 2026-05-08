Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México sostiene que todavía no hay un calendario definido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para un fin de clases adelantado por el Mundial 2026.

La mandataria señaló desde su conferencia mañanera del viernes 8 de mayo de 2026 que se trata de una propuesta que viene desde los estados de la república.

“Es una propuesta la que hizo Mario, ayer, que viene de los propios estados de la república. No es que sea una decisión de Mario. Se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de Educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantarán las vacaciones por el Mundial principalmente. Se tomó esta propuesta no hay todavía un calendario definido” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que también esta propuesta de concluir el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio fue presentada por los mismos maestros.

Sheinbaum pide tomar en cuenta los días de clases ante Mundial 2026

A su vez la presidenta Sheinbaum pidió considerar los días de clases que tendrán las niñas y niños ante el Mundial 2026.

Por lo que señala que el fin de clases adelantado al calendario escolar 2025-2026 del 15 de julio al 5 de junio por el momento se mantiene solo como una propuesta.

Debido a que aún se mantienen gestiones con los secretarios de Educación y profesores de otros estados para llegar a un consenso para el fin del calendario escolar.

¿Cuándo será el regreso a clases en México 2026?

El calendario escolar de la SEP tenía marcado originalmente el fin de clases el próximo 15 de julio, pero se mandó una propuesta de concluir el 5 de junio.

Ante esta medida se prevé que el regreso a clases sea el próximo 31 de agosto de 2026.

En tanto, el Consejo Técnico se daría a partir del 10 de agosto y el periodo de reforzamiento académico sería del 17 al 28 de agosto.

Nuevo León ya había lanzado propuesta de fin de clases adelantado por Mundial 2026

Por otra parte, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León- entidad que forma parte de una de las tres sedes mundialistas- afirmó que meses antes su estado había lanzado la propuesta de terminar el ciclo escolar 2025-2026 antes de la fecha marcada por el calendario oficial de la SEP.

Aunque la propuesta de Nuevo León también contemplaba un esquema híbrido de clases, para cumplir con los contenidos académicos.