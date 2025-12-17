La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) descartó que el cumplimiento del Tratado de Aguas con Estados Unidos pueda derivar en afectaciones del suministro y provoque desabasto de agua en México.

“La entrega de agua a Estados Unidos se da en estricto apego al Tratado de Aguas firmado por ambos países en 1944, el cual no afecta el abasto de agua para nuestro país” SRE

SRE afirma que no habrá desabasto de agua en México por cumplir Tratado de Aguas

En medio de las versiones que apuntan posibles riesgos de desabasto de agua en México, luego de que se cumplió con el Tratado de Aguas con Estados Unidos, la SRE rechazó tal escenario.

A través de un comunicado, la SRE aseveró que el haber cumplido con la entrega del líquido ante la falta del mismo en Texas, no afectará el abasto de agua en lo que corresponde al territorio mexicano.

“La entrega de agua a Estados Unidos se da en estricto apego al Tratado de Aguas firmado por ambos países en 1944, el cual no afecta el abasto de agua para nuestro país, pues está totalmente garantizado tanto para consumo humano como para actividades agrícolas” SRE

Tratado de Aguas México-Estados Unidos (Especial)

Lo anterior debido a que el suministro en México está completamente garantizado tanto para el consumo humano, como lo que corresponde al tema de las actividades agrícolas.

Sobre ello, la cancillería refirió que para reducir los riesgos de desabasto, se están poniendo en marcha diversas acciones de mejora para hacer más eficiente la gestión del líquido a favor de la población.

En ese sentido, resaltó que se realizan proyectos para la conservación, optimización y mejoramiento en varios distritos de la frontera norte del país, para no provocar ninguna afectación en el servicio:

025 y 026 en Tamaulipas

05 y 009 en Chihuahua

A través de las mejoras, aseveró la SRE, se garantiza la continuidad de las actividades agrícolas en México y sobre todo, el suministro de agua para la población de los estados de la frontera.

SRE explica que sequía provocó retrasos en cumplimiento del Tratado de Aguas

Por otro lado, la SRE ofreció una explicación de lo ocurrido con el Tratado de Aguas con Estados Unidos y advirtió que las condiciones climatológicas provocaron el retraso en el cumplimiento del acuerdo.

Al respecto, la dependencia indicó que durante el ciclo anterior 2020-2025, se registraron condiciones de sequía históricas en la cuenca del Río Bravo que impidieron a México entregar su cuota.

Tras resaltar que el Tratado de Aguas sí contempla las sequías y otorga plazos extra para que se cumplan con las entregas, la SRE destacó que las lluvias de este año permitieron cumplir con la entrega.

“El pasado 12 de diciembre, ambos países llegaron a un acuerdo para liberar un volumen de 249 Mm3 de agua con la que México ya cuenta, lo que fue posible gracias a las precipitaciones en la pasada temporada de lluvias” SRE

Asimismo, la cancillería indicó que seguirá con el dialogo que se ha establecido con las autoridades de Estados Unidos para “asegurar una gestión del agua justa para ambos pueblos”.

Finalmente, afirmó que ya se está trabajando en la elaboración de un plan de entregas de agua para el presente ciclo que resaltó, se definirá de forma conjunta el 31 de enero de 2026.