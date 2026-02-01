El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, halagó a Sheinbaum y se mostró contento por frenar el envío de petróleo a Cuba

Al ser cuestionado por la situación con Cuba, Trump aseguró que Claudia Sheinbaum “fue muy buena” tras aceptar su petición para detener de manera inmediata el envío de petróleo a la isla.

<i>La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy buena. Le dije que no quería que enviara más petróleo a Cuba y ya no lo está enviando”.</i> Donald Trump

De acuerdo con Trump, sí le habría planteado este escenario a Sheinbaum, contrario a lo dicho por la presidenta de México, quien rechazó haber conversado de petróleo con su homólogo estadounidense.

Sheinbaum rechaza haber hablado sobre envío de petróleo a Cuba con Trump

Durante su participación en una gira de trabajo por Sonora, la presidenta Sheinbaum rechazó haber hablado con Donald Trump sobre el envío de petróleo a Cuba.

Según indicó la presidenta de México, su llamada con Trump no estuvo relacionada al anuncio del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a cualquier países que envíe petróleo a Cuba.

Aseveró que primero sostuvo la llamada con Donald Trump, y posteriormente se dio este anunció que la habría tomado por sorpresa.

Por tal motivo, Sheinbaum manifestó que su gobierno ya trabaja con la administración para evitar sanciones a México, aunque de manera momentánea se detuvo el envío de petróleo a Cuba.

Previamente señaló que su llamada se trató para analizar asuntos comerciales, como el caso de próxima renegociación del T-MEC.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Galo Cañas Rodríguez)

Sheinbaum anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba

El domingo 1 de febrero, la presidenta Sheinbaum informó que, pese a sanciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump, México enviará ayuda humanitaria a Cuba.

Precisó que se trata de alimentos, enseres y productos necesarios que serían enviados a Cuba de manera inmediata.

Manifestó que el envío estará a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que ya se realizan las gestiones necesarias.

Sheinbaum manifestó que su administración ya trabaja para reanudar lo antes posible envío de petróleo a Cuba, sin que existan afectaciones económicas o de cualquier tipo hacia nuestro país.