¿Quién es Óscar Pérez-Oliva Fraga? Se trata del sobrino nieto de Fidel Castro de quien se dice, podría gobernar Cuba y de quien te contamos los siguientes detalles y datos:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Óscar Pérez-Oliva Fraga?

Óscar Pérez-Oliva Fraga es un político cubano que nació en 1971 en La Habana, y que es sobrino-nieto de Fidel Castro, así como hijo de Mirsa Fraga Castro y nieto de Ángela Castro.

Su nombre comenzó a aparecer en medios internacionales en 2024, cuando fue colocado en posiciones clave dentro del gobierno de Cuba, marcando un ascenso rápido en la estructura estatal.

La relación familiar con Fidel Castro lo ha convertido en figura simbólica, asociada a la continuidad del clan en la política de Cuba y reforzando la narrativa de herencia y control dinástico.

En 2025 su perfil se consolidó como parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, motivo por el cual se colocó como una posible opción en el camino de sucesión presidencial en la isla y con proyección hacia 2028.

En 2026 y en medio de las nuevas tensiones con Estados Unidos, el nombre de Óscar Pérez-Oliva Fraga se baraja como candidato a encargarse de Cuba, pues se le perfila como posible sucesor en la escena política nacional.

Óscar Pérez-Oliva Fraga (Especial)

¿Qué edad tiene?

Los datos indican que Óscar Pérez-Oliva Fraga nació en el año de 1971 en La Habana, Cuba, por lo que se puede establecer hasta el mes de enero de 2026 tiene 54 años de edad.

¿Quién es su esposa?

No hay información pública confirmada sobre quién es la esposa de Óscar Pérez-Oliva Fraga, los reportes disponibles se centran en su trayectoria política y en su linaje familiar.

¿Qué signo zodiacal es?

Dado que no se tiene el dato específico de la fecha de nacimiento del sobrino nieto de Fidel Castro, su signo zodiacal no está documentado en fuentes oficiales o periodística.

¿Cuántos hijos tiene?

Óscar Pérez-Oliva Fraga tiene dos hijos de nombres Camilo y Ernesto Pérez-Oliva González, de quienes se ha dado a conocer, residen actualmente en Estados Unidos.

¿Qué estudió?

En lo que respecta a su formación académica, la información señala que estudió Ingeniería Electrónica en La Habana, donde realizó tanto su formación básica como universitaria.

¿En qué ha trabajado?

En cuanto a la experiencia profesional con la que cuenta Óscar Pérez-Oliva Fraga, los datos disponibles establecen que ha trabajado en los siguientes puestos públicos:

Viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera

Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (2024)

Viceprimer ministro de Cuba (2025)

Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular (2025)

Perfilan a Óscar Pérez-Oliva Fraga para gobernar Cuba

Óscar Pérez-Oliva Fraga aparece en el escenario político cubano en un momento marcado por tensiones crecientes con Estados Unidos, donde las sanciones y restricciones han intensificado la crisis interna.

Su pertenencia al clan Castro lo convierte en una figura clave dentro de Cuba, pues se considera que sería capaz de proyectar continuidad en el poder, mientras se refuerza la narrativa de resistencia frente a presiones externas.

Óscar Pérez-Oliva Fraga (Especial)

En medio de la crisis energética y económica, su perfil se ha consolidado como parte de la estructura de decisión, con capacidad para enfrentar negociaciones y sostener la estabilidad institucional.

Por lo anterior, analistas señalan que ante la confrontación con Estados Unidos, Óscar Pérez-Oliva Fraga es uno de los posibles candidatos a quedar en el poder en Cuba.

Sin embargo, también se reporta que su nombre es desconocido por la ciudadanía en general, ya que si bien sí tiene presencia en la esfera política, no tiene un impacto mediático.