El jueves 29 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autoriza imponer aranceles a países que envíen petróleo a Cuba.

En esa orden, Donald Trump alegó motivos de seguridad nacional en relación al envío de petróleo a Cuba.

Donald Trump impondrá aranceles a productos de países que vendan petróleo a Cuba

De acuerdo con la orden ejecutiva de Donald Trump, todos los bienes que procedan de países que suministren petróleo a Cuba, serán susceptibles de aranceles.

Dichos cobros a los productos se harán sobre los impuestos ya aplicados a los mismos.

Es decir, Estados Unidos subirá los aranceles de productos que ya tienen un valor arancelario; lo cual haría más difícil su entrada y distribución en el país norteamericano.

Esto se aplicará a países que suministren el hidrocarburo “directa o indirectamente” a Cuba; es decir, quienes negocien con el gobierno cubano o a través de terceros.

Será el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien determinará qué países mandan petróleo a Cuba; posteriormente, el Secretario de Estado, Marco Rubio, aprobará o no los aranceles.

Orden ejecutiva de Donald Trump sobre envío de petróleo a Cuba (Especial)

Donald Trump no quiere que llegue petróleo a Cuba por motivos de seguridad

Según el propio Donald Trump, a través de la orden ejecutiva, Cuba es una “amenaza inusual” a la seguridad nacional de Estados Unidos, por ello se debe de evitar la entrada de petróleo.

Declarando una emergencia nacional con respecto a la amenaza que representa Cuba para Estados Unidos, su seguridad y política exterior.

Viendo de manera implícita como enemigo a todo aquél país o individuo que suministre barriles de petróleo a la isla, pues estaría afectando directamente a los intereses de Donald Trump.

El mismo presidente de Estados Unidos ha señalado que Cuba experimentará un cambio significativo tras la pérdida del petróleo extranjero.

Afirmando en el pasado que hay altas probabilidades de que exista un cambio de régimen en Cuba, sobretodo tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.