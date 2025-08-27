El Gobierno de Venezuela denunció este 26 de agosto de 2025 que Estados Unidos quiere mandar un submarino nuclear en sus costas, en medio de los esfuerzos internacionales contra el terrorismo y el tráfico de drogas.

A través de su misión ante la ONU, el país de Nicolás Maduro alertó sobre una “escalada de acciones hostiles y amenazas” por parte del Gobierno de Estados Unidos tras el despliegue de buques militares en el Caribe.

De acuerdo con una carta emitida por Venezuela, estas son las embarcaciones que se dirigen a sus costas:

USS Lake Erie

Un crucero lanzamisiles

USS Newport News

En el caso de este último, se espera que el submarino nuclear de “ataque rápido” llegue a principios de la próxima semana a las costas de Venezuela.

Nicolas Maduro, presidente de Venezuela (Juan BARRETO / AFP)

Venezuela acusa actos de intimidación tras envío de submarino nuclear de Estados Unidos

Para el Gobierno de Venezuela está claro que el despliegue de un submarino nuclear a sus costas es una “grave amenaza a la paz y seguridad regionales” por parte de Estados Unidos.

Asimismo, denuncian que la presencia del submarino nuclear va contra el Tratado de Tlatelolco de 1967, el cual declara a América Latina y el Caribe como Zonas Libres de Armas Nucleares.

A pesar de dicha acusación, el USS Newport News no es un submarino nuclear propiamente, pues este tipo de embarcaciones no están diseñados para el transporte nuclear.

“Ahora incluye el despliegue de buques de guerra adicionales al Caribe, entre ellos el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según ha sido confirmado por diversas fuentes internacionales” Carta

Recién la semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el despliegue de tres buques con 4 mil soldados en las aguas de Venezuela, tienen el objetivo de frenar el narcotráfico.

Venezuela se “blinda” tras presencia de Estados Unidos en sus costas

En respuesta al envío de buques de Estados Unidos, Venezuela informó que se desplegará un patrullaje con drones y buques, así como la movilización de 15 mil efectivos de sus cuerpos de seguridad a la frontera con Colombia.

“Se hará un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina en la zona noroeste de Venezuela“, dijo el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino,

Además, adelantó que su país se blindará con “patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”.