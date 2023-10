Uno de los santos a los que más devoción se les tiene es a San Cipriano, cuyos rezos milagrosos, aseguran te cumple lo que le pidas, incluso hay una oración para el dinero.

Y es que existe una oración a San Cipriano que se puede hacer cualquier día del año para reclamar ese dinero que te deben, para que aumenten tus ingresos o simplemente que llegue la abundancia económica.

Por lo que existe esta poderosa oración para que San Cipriano te ayude a que el dinero nunca te falte.

Estas son las oraciones a San Cipriano para atraer el dinero

Si bien San Cipriano es conocido por sus oraciones para atraer el amor o al ser amado, también cuenta con una oración para el dinero.

Y lo mejor es que esta oración a San Cipriano podrá decirte en cualquier día del año, aunque eso sí, hay ciertas recomendaciones para decirla.

Existen tres oraciones a San Cipriano para el dinero:

Una para recibir el dinero, ya sea de deudas o de algún préstamo.

La segunda oración a San Cipriano es para que el dinero llegue a tus manos, aunque puedes hacer ambas sin problema.

Y la tercera oración a San Cipriano es para aumentar tus ganancias o cuando el dinero no es suficiente para subsistir.

La primera oración a San Cipriano se recomienda decirla todos los días por un mes después de levantarte.

La segunda oración de dinero a San Cipriano se recomienda decirla durante las noches y la tercera, como en las otras, se pide mucha devoción.

Esta es la primera oración a San Cipriano para recibir dinero

“Oh, Apóstol, beato, santo de los brujos que ganaste el perdón del Creador con tu entereza, te pido, te imploro en este día, en que sufro desventura económica que avasalla mi paz, que me ayudes a obtener dinero en forma urgente.

Mis deudas me desbordan, oh, Justo y virtuoso, me arrodillo ante tu imagen para suplicarte, me des esa clemencia que yo ansío para poder soportar esta hecatombe financiera. Te invoco a ti, que eres noble y generoso, para que tu poder llegue a cumplir con mi necesidad imperiosa, tu dádiva, tu altruismo y tu bondadoso corazón, cerrará en mí esta preocupación inmensa .

Celebro haberme encontrado con tu imagen poderosa que me inspira a rezarte humildemente, y a venerarte cada día más. Oh, aliado del Señor, tan grande es tu amor hacia los pobres que adoramos tu estampa, que mi oración te llegue, es mi deseo, más intenso, en este día ¡oh, Señor!

Que se acerquen a mí personas para ofrecerme el dinero que no tengo y necesito tanto. Oh, venerado y bienaventurado santo, que me brindas la esperanza y la fe misericordiosa de tu amor indeclinable.

Me arrodillo y te suplico tengas toda la piedad posible para que mi invocación sea total para colmar tu espíritu perfecto. Retribuye mi súplica, ¡oh, santo San Cipriano! No me dejes sin tu ayuda milagrosa, por favor!

Seré tu siervo de por vida, si tu ayuda llega, mi ferviente fe, crecerá aún más y nada impedirá que te invoque en todas partes, oh, pastor de los sufrientes. Altísimo te ruego, me alivies con tu fe, el pedido extraordinario que te hago humildemente, San Cipriano ¡prometo ser tu esclavo dentro de mi fe! Así sea. Amén!”

La segunda oración a San Cipriano para que el dinero llegue a tus manos

Santo y Apóstol, San Cipriano, tú que eres mi sostén cuando mis fuerzas se desmoronan y mi fe flaquea, te imploro, oh, piadoso mío, que me iluminas desde tu Altura omnipotente, escúchame esta vez, con lágrimas mojando mis mejillas, mis bolsillos sin sonidos de monedas que no hay.

Sin el roce de billetes que carezco, te pido, oh, divino y fiel beato, con tu fe y tu poder, me bendigas hoy en mi pedido, porque triste estoy sin billetes ni monedas ¡que en mi mesa haya pan! Oh, virtuoso Santo y mago de los pobres, yo te imploro con mi rezo, con mis lágrimas de fe, con mis manos apretadas.

Mi esperanza sostenida en tu imagen, oh, beato , te suplico y adoro en mi dolor! Concédeme fortuna, para el hambre y buena vida, para mí y mi familia ¡por favor!

Padre mío, soy tu siervo en mi oración desesperada, soy tu rezo por el bien de tu Alabanza y esta pasión, que me lleva a rezarte con orgullo y desconsuelo con tu imagen abarcando mis desvelos, porque te amo en mi miseria, ¡oh, Virtuoso oh, Señor!

No me dejes con carencias, dame ahora esa ayuda convertida en tu clemencia, Padre mío necesito que me escuches, el dinero será parte de mi fe, aunque sólo sea algo material, necesito esa ayuda, ¡oh, mi santo inmaculado!

Soy cautivo y servidor para tu imagen, y mi fe agigantada en mi pasión desmesurada por tu amor!. Confío en tu indulgencia, ten piedad de mi dolor. Tu indulgencia y mi plegaria, juntas siempre, serán ruego y oración! Amén.

Oración a San Cipriano para aumentar tus ganancias

“Soy servidor/a de ti en mi plegaria fervorosa y confío plenamente que habrás de comprenderme, mi pedido es de angustia y desazón. Mi cartera se ha vaciado a lo largo de los días y he quedado desvalido/a en recursos materiales, mis ahorros se han fundido, ni un billete me ha quedado en mi bolsillo, ¡oh, Señor!

Yo te ruego en mi esperanza y fe vencida que me alivies con tu ayuda engrandecida por tu amor, oh, beato de los pobres y sufrientes, mi pedido está en tu imagen de pureza, yo te imploro San Cipriano, que concedas ese alivio a mis carencias, mis miserias y faltantes… ¡Pues sin nada no podría subsistir!

Tú, tan justo y tan noble, con Justina de la mano de tu estampa, yo te ruego, San Cipriano, no me olvides en mi espanto y mi miseria que me abrasa con su fuego, dame alivio con la ayuda que te imploro, oh, divino y puro Celestial, necesito me oigas la oración.

Pues tengo ansias del dinero que me calme esta desidia, ¡oh, patrón de mi esperanza! Dame ayuda en mi oración! Trae a mis bolsillos flacos un dinero para saldar deudas y poder estabilizarme, por favor! Amén.”