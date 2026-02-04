Víctor Rodríguez Padilla, titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio a conocer que en el último año se han vendido 496 millones de dólares en petróleo a Cuba.

“Con relación a Cuba tenemos un solo contrato… trabajamos más de 50 países el comercio de combustibles y derivados… el año pasado fue menos del 1 por ciento de la producción de crudo…. es de 0.1 por ciento de las ventas de Pemex. Realmente representa para nosotros, lo hacemos por razones humanitarias… nos solicitan en función de nuestra posibilidad… muy pequeñito… la información es pública… este año 496 millones de dólares… en el 23 son 367 millones de dólares, claro que nos pagan… no tenemos ninguna factura vencida, son muy formales en sus pagos…” Víctor Rodríguez Padilla. Pemex

Así lo dijo en la conferencia mañanera de este 4 de febero de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que hay un contrato que Cuba paga de manera puntual .

El titular de Pemex dijo que la venta de petróleo a Cuba por cada año ha sido similar, es decir, que ronda cada año los 400 millones de dólares .

Claudia Sheinbaum: se vende más petroleo a Cuba del que se envía como ayuda humanitaria

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con Cuba hay un crédito abierto y que cada año en promedio se venden 400 millones de dólares, por lo que señaló que hay una exageración respecto al tema.

Además, dijo que es más el petróleo que se vende a Cuba que el que se envía como ayuda humanitaria.

“Con Cuba hay un crédito abierto… es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria... el año pasado fueron poco más de 400 millones de dólares, o sea, tanta exageración… México es un país soberano… queremos seguir apoyando con ayuda humanitaria…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum defiende soberanía para vender petróleo a Cuba

Claudia Sheinbaum dijo que el tema del envío de petróleo de Pemex a Cuba es comercial, de la misma manera que se han comprado vacunas o se han pagados los servicios médicos a Cuba.

La presidenta dijo que de la misma manera que se envía ayuda humanitaria a Cuba se ha ayudado a Estados Unidos, Chile, Haití y otros países.

Sobre el tema de los aranceles de Estados Unidos a cualquier país que venda petróleo a Cuba, dijo que lo sigue resolviendo porque no quiere afectar a México.