Alfonso García Robles fue un destacado diplomático y jurista mexicano, reconocido mundialmente como uno de los principales promotores del desarme nuclear.

Su labor fue fundamental para la firma del Tratado de Tlatelolco en 1967, el cual estableció a América Latina y el Caribe como la primera región densamente poblada libre de armas nucleares en el mundo.

Gracias a su incansable lucha por la paz y la seguridad internacional, se convirtió en el primer mexicano en recibir el Premio Nobel de la Paz en 1982.

¿Quién fue Alfonso García Robles?

Nacido en Zamora, Michoacán, Alfonso García Robles dedicó más de cincuenta años de su vida al servicio exterior.

Se formó como un cuadro técnico de élite dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las Naciones Unidas, especializándose en derecho internacional público.

Su carrera despegó en 1939 como tercer secretario en la Embajada de México en Suecia. Para 1975, alcanzó la titularidad de la SRE durante el gobierno de Luis Echeverría, y más tarde fue nombrado Embajador Emérito de México, la máxima distinción para un diplomático en el país.

¿A qué edad murió Alfonso García Robles?

El diplomático nació el 20 de marzo de 1911 y falleció el 2 de septiembre de 1991 en la Ciudad de México.

Alfonso García Robles tenía 80 años al momento de su muerte, dejando un legado vigente en la política exterior actual.

¿Quién fue la esposa de Alfonso García Robles?

Alfonso García Robles estuvo casado con Juana María Szyszlo, una destacada funcionaria peruana que trabajó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Qué signo zodiacal era Alfonso García Robles?

Alfonso García Robles era Piscis. En el ámbito de la astrología, se asocia a este signo con el idealismo, la empatía y una profunda vocación por las causas colectivas.

¿Cuántos hijos tuvo Alfonso García Robles?

Alfonso García Robles mantuvo una vida familiar reservada. Se sabe que tuvo dos hijos: Alfonso García Szyszlo y Fernando García Szyszlo, fruto de su matrimonio con Juana María Szyszlo.

¿Qué estudió Alfonso García Robles?

Alfonso García Robles estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, además se especializo con estudios en el extranjero.

Posgrados en Europa: Estudió en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda.

¿En qué trabajó Alfonso García Robles?

A lo largo de su vida, Alfonso García Robles ocupó puestos de alta relevancia que lo consolidaron como una figura clave del siglo XX: