FC Barcelona vs Real Madrid juegan el domingo 10 de mayo de 2026 en la Jornada 35 de LaLiga. Nuestro pronóstico es 3-1 a favor de los culés para ganar el título. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Real Madrid: Pronóstico del Clásico de LaLiga

El pronóstico del Clásico FC Barcelona vs Real Madrid es victoria para los culés por marcador 3-1 en la Jornada 35 de la LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 3-1 Real Madrid

FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones del Clásico de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 35 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Alejando Balde

Mediocampistas: Pedri, Gavi, Fermín López

Delanteros: Ferran Torres, Robert Lewandowski

FC Barcelona acaricia LaLiga y podría coronarse ante Real Madrid (Miguel Oses / AP)

Real Madrid

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

Mediocampistas: Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Bellingham.

Delanteros: Brahim Díaz y Vinicius Jr.

Vinícius buscará darle el triunfo al Real Madrid (Jose Breton / AP)

FC Barcelona vs Real Madrid: Fecha y hora para ver el partido de la Jornada 35 de LaLiga

FC Barcelona vs Real Madrid se enfrentarán en el Clásico de LaLiga el domingo 10 de mayo a las 13 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Real Madrid

Fase: Jornada 35

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Real Madrid a la Jornada 35 de LaLiga?

El FC Barcelona llega al Clásico de LaLiga vs Real Madrid a un paso de coronarse en la competencia.

Con 88 puntos, el FC Barcelona tiene 11 unidades de ventaja sobre el Real Madrid, cuando solo restan 12 puntos en disputa.

Al equipo catalán le basta un empate este domingo en el Clásico ante Real Madrid para cantar coronarse.