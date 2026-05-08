La administración de Donald Trump anunció la desclasificación de cientos de archivos relacionados con fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), conocidos popularmente como OVNIs.

El material sobre OVNIs ya puede consultarse públicamente a través del portal oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

La medida fue presentada por la Casa Blanca como parte de una política de “máxima transparencia”, con la promesa de permitir que cualquier ciudadano acceda directamente a videos, fotografías y documentos oficiales de UAP sin restricciones de seguridad nacional.

¿Qué contienen los archivos OVNI liberados por Estados Unidos?

Los documentos publicados sobre el fenómeno OVNI incluyen:

Reportes militares

Videos infrarrojos

Fotografías y expedientes

Estos últimos son históricos al respecto del fenómenos OVNI, ya que son objetos aéreos no identificados registrados durante casi 80 años.

Por otro lado, entre los materiales destacan informes del antiguo Proyecto Blue Book, investigaciones del Pentágono y archivos compartidos por agencias de inteligencia.

En redes sociales comenzaron a circular fragmentos de algunos videos liberados, especialmente grabaciones militares de objetos con formas inusuales captados en Medio Oriente y otras regiones estratégicas.

Donald Trump asegura que ningún gobierno abrió tantos archivos OVNI

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, defendió la liberación de los archivos UAP / OVNI como un acto sin precedentes de apertura gubernamental.

Según la Casa Blanca, ninguna administración anterior había permitido un acceso público tan amplio a información relacionada con fenómenos anómalos no identificados.

Además, Trump afirmó que los ciudadanos podrán revisar directamente el contenido y sacar sus propias conclusiones.

Desclasificación de archivos OVNI por parte del Pentágono (https://www.war.gov/UFO/)

Pete Hegseth dice que los archivos OVNI alimentaron especulaciones durante años

por su parte, Pete Hegseth señaló que durante décadas los documentos clasificados sobre OVNIs y UAP provocaron especulaciones públicas debido al secretismo gubernamental.

El secretario de Guerra afirmó que la publicación demuestra el compromiso de la administración Trump con la transparencia y aseguró que el Departamento de Guerra trabaja coordinadamente con la Casa Blanca para continuar el proceso de desclasificación.

Desclasificación de archivos OVNI por parte del Pentágono (https://www.war.gov/UFO/)

Tulsi Gabbard adelanta más liberaciones de archivos UAP

Tulsi Gabbard explicó que la comunidad de inteligencia participa junto con el Departamento de Guerra en una revisión “cuidadosa, integral y sin precedentes” de los expedientes disponibles.

La funcionaria indicó que esta publicación de los archivos OVNIs, representa apenas la primera fase de futuras liberaciones de información relacionada con fenómenos anómalos no identificados.

Desclasificación de archivos OVNI por parte del Pentágono tras órdenes de Trump (HANDOUT / US Department of Defense / AFP / AFP)

Kash Patel afirma que la seguridad nacional seguirá siendo prioridad

Asimismo, Kash Patel calificó la liberación de documentos como un hecho histórico por el nivel de acceso abierto a expedientes UAP.

El director del FBI aseguró que la agencia apoyará el proceso continuo de revisión y desclasificación, aunque subrayó que la seguridad nacional continuará siendo una prioridad mientras se publiquen más materiales.

Desclasificación de archivos OVNI por parte del Pentágono (https://www.war.gov/UFO/)

NASA respaldará el análisis científico de fenómenos anómalos

También Jared Isaacman, director de la NASA respaldó el esfuerzo del gobierno estadounidense para transparentar información sobre fenómenos anómalos como los OVNIs.

El titular de NASA adelantó que la agencia utilizará herramientas científicas, análisis de datos y observación espacial para estudiar estos fenómenos, aunque reconoció que todavía existen aspectos desconocidos sobre algunos de los casos registrados.

Los archivos ya pueden consultarse públicamente en el portal oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos, donde también se publicaron videos y fotografías de casos UAP previamente clasificados.