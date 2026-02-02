La presidenta Claudia Sheinbaum informó que resolverá el envío de petróleo a Cuba mediante la vía diplomática y sin generar confrontaciones con Estados Unidos.

“Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba... en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tiene que ver con envío de petróleo... estamos haciendo todos los trabajos... no hablamos nunca con el presidente Trump del tema de petróleo con Cuba y en la tarde se pusieron los atanceles” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum quiere envíar petróleo a cuba pero sin confrontaciones

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se sumaron a un comunicado emitido por el Gobierno de México, en el que se señaló que lo que busca es evitar confrontaciones, luego de que el presidente Donald Trump dijo este fin de semana que él pidió a Claudia Sheinbaum no enviar petróleo a la isla.

“Seguirá buscando, por la vía diplomática, el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias, sin buscar confrontaciones. No obstante, planteó que está misma semana se enviará ayuda humanitaria a la isla compuesta por otros productos básicos” Gobierno de México

Al final de su comunicado, el Gobierno de México dijo que la reciente llamada con el presidente Donald Trump fue respetuosa y que se avanza entre Estados Unidos y México en temas como comercio y seguridad.

Sheinbaum mandará productos básicos a Cuba en lo que resuelve envío de petróleo

El Gobierno de México dijo que en lo que resuelve el tema del petróleo, enviará productos básicos como parte de la ayuda humanitaria que necesita el pueblo cubano.

No se detallaron cuáles son los productos que se van a enviar.

El gobierno de Sheinbaum resaltó que la relación de México con los países del mundo es de respeto y solidaridad.

Cabe recordar que desde el Gobierno de México se señaló previamente que la ayuda humanitaria desde este país es una tradición sin importar la nación de la que se trate.

Claudia Sheinbaum refrenda a poyo a Cuba

Claudia Sheinbaum estuvo este 1 de febrero en el estado de Sonora desde donde dijo que refrenda el apoyo humanitario a Cuba.

“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó el compromiso de México por apoyar al pueblo cubano”, señaló el comunicado de su gobierno.