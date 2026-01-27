La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el envío de petróleo a Cuba es una decisión soberana y que Petróleos Mexicanos (Pemex) también toma sus propias decisiones.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones… y la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver con una decisión soberana que ha venido de hace muchos años, no es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años…. México siempre ha sido solidario, México va a seguir siendo solidario. La decisión de cuándo se envía y cómo se envía es una decisión soberana y está en términos de lo que decida Pemex… o del gobierno, de una decisión humanitaria… es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario”

Así lo dijo durante la conferencia mañanera de este 27 de enero en el marco de la información publicada por Bloomberg en la que aseguró se suspendió el envío de petróleo a Cuba.

Para muchos analistas, esta supuesta suspensión se debió a las presiones del gobierno de Donald Trump, al frente de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum: México va a seguir siendo humanitario con Cuba

Además de señalar que Pemex o el gobierno de México son soberanos para decidir cuándo y cómo envían petroleo a Cuba, Claudia Sheinbaum dijo que México va a seguir siendo solidario.

También dijo que la decisión se tomará en el momento en el que lo consideren necesario tal como ha venido ocurriendo a través de los años y a través de varios gobiernos.

En ese contexto, recordó que el bloqueo, sin mencionar a Estados Unidos, contra Cuba ya lleva “demasiados años”.

México ocupó el lugar de Venezuela como principal proveedor de petróleo a Cuba

México se ha convertido en el principal proveedor de petróleo a Cuba, reconoció Claudia Sheinbaum en el marco del bloqueo económico por parte de Estados Unidos y la toma de control de la industria en Venezuela.

Y es que Venezuela, antes que México, era el principal proveedor de petróleo mediante convenios en los que la isla pagaba con servicios profesionales por ejemplo, de médicos.