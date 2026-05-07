La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció cambios en el calendario escolar con motivo del Mundial 2026, que se celebrará en México.

“Estamos reunidos todas y todos los Secretarios de Educación Pública de las entidades federativas y hemos tomado el siguiente acuerdo respecto del calendario escolar. Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio. Las labores administrativas que hacen las y los maestros en cada cierre del ciclo terminarán el 12 de junio.” Mario Delgado, titular de la SEP

Mario Delgado, titular de la dependencia, confirmó en un video que el último día de clases será el 5 de junio, mientras que las labores administrativas concluirán el 12 de junio de 2026.

El regreso a clases está previsto para el 10 de agosto con una semana de Consejo Técnico, seguido de dos semanas de reforzamiento académico.

El ciclo escolar 2026-2027 iniciará oficialmente el 31 de agosto.

Anuncia la SEP cambio en el calendario escolar por el Mundial 2026

En su mensaje, Mario Delgado confirmó cómo serán los cambios al calendario escolar:

Las labores administrativas terminan el 12 de junio

Se regresa el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico con las maestras y maestros para preparar el siguiente Ciclo Escolar

Del 17 al 28 de agosto habrán dos semanas

oficiales de reforzamiento de aprendizajes

El arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto

Anteriormente, el último día de clases del calendario escolar de la SEP era el 15 de julio. No obstante, con los ajustes se recorrió varias semanas.

¡Tenemos noticias! 📢



Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

Mario Delgado expresó que con esas modificaciones, se va a “garantizar que se cumpla el plan de estudios y atender las distintas peticiones”, que han recibido de las entidades federativas.

Asimismo agradeció a la estructura administrativa y operativa del magisterio por ayudarles a realizar el ajuste al calendario escolar.

Queremos agradecer a todas las maestras, maestros, directores, directoras, supervisores, supervisoras, jefes de sector, jefas de sector y toda la estructura administrativa del magisterio por ayudarnos a hacer este ajuste al calendario escolar y garantizar el máximo aprovechamiento de nuestras niñas y nuestros niños. Mario Delgado, titular de la SEP

Delgado cerró su video también agradeciendo a los padres de familia por apoyar la iniciativa.