Las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Cuba violan la Carta de las Naciones Unidas, así como el Derecho Internacional.

Así lo señaló la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien resaltó que dichas sanciones están provocando el desmantelamiento del sistema de alimentación, sanidad y suministro de agua.

Estados Unidos afecta a los más vulnerables; ONU señala afectaciones alimentarias y sanitarias

La ONU señaló que las sanciones impuestas por Estados Unidos afectan a los más vulnerables con medidas que no cumplen con la Carta de las Naciones Unidas.

De acuerdo con Marta Hurtado, portavoz de la ONU, los aranceles con los que amenazó a países que exporten petróleo a Cuba son medidas que solo deberían ser interpuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional, porque sanciones así deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad (de la ONU), no por un país” Marta Hurtado, portavoz de la ONU

Asimismo, la ONU reiteró que los objetivos políticos de Estados Unidos no pueden justificar acciones que violen los derechos humanos.

Por otro lado, la ONU señaló que el bloqueo del petróleo hacia Cuba está provocando afectaciones alimentarias y sanitarias.

Esto ya que este insumo es necesario para el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos y compromete las salas de urgencias.

Asimismo, resalta que la producción y almacenamiento de vacunas, productos sanguíneos y medicamentos sensibles también se afectará por la falta de petróleo.

“Si la cadena de frío se rompe, entonces no hay suministro de vacunas y puede haber brotes de enfermedades que pueden diseminarse rápidamente” Marta Hurtado, portavoz de la ONU

La ONU resaltó que la escasez de petróleo también ha afectado al sistema estatal de racionamiento de la canasta básica regulada.

Con ello, se afecta también a los programas de: