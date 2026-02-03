Durante la conferencia del 3 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la disposición histórica de México para mediar en conflictos internacionales, en este caso entre Estados Unidos y Cuba.

“Cuba es un país soberano, independiente; Estados Unidos también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto en muchos momentos de su historia y esta no es la excepción.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Recordó la Doctrina Estrada de no intervención y subrayó que cualquier mediación dependerá de una solicitud explícita de ambas naciones, defendiendo la soberanía y el diálogo pacífico como ejes de la política exterior mexicana.

Claudia Sheinbaum invita al diálogo pacífico a Estados Unidos y Cuba

Durante la conferencia matutina de este 3 de febrero, Claudia Sheinbaum habló sobre las tensiones políticas entre Estados Unidos y Cuba que han surgido, entre otras cosas, por el tema del petróleo, en donde defendiendo la soberanía de los pueblos y el diálogo pacífico.

Esta respuesta de Claudia Sheinbaum surge tras tensiones recientes por la ayuda humanitaria mexicana de Pemex a Cuba, que ha generado especulaciones sobre fricciones con Estados Unidos asegurando que “no es una historia personal, es una historia de la política exterior mexicana de la Doctrina Estrada”.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que México podría mediar solo con solicitud explícita de Estados Unidos y Cuba:

“Tiene que venir de ellos, nosotros ya lo hemos dicho públicamente, en privado pero pues ya depende de que se den las condiciones. No es un asunto personal y México, es México en la mejor historia de nuestra diplomacia y política exterior, siempre va a estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacifica de conflictos.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Cabe recordar que esta postura con la que se ha pronunciado Claudia Sheinbaum, se alinea con la política exterior mexicana de neutralidad y apoyo a la resolución pacífica, tal y como ocurrió con el conflicto de El Salvador en los años 80.

Esta neutralidad y disposición a mediar el conflicto entre Cuba y Estados Unidos, podría fortalecer la imagen de México como actor diplomático regional sin comprometer relaciones bilaterales.