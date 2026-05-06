Chivas vs Tigres disputan la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. El partido es el sábado 2 de mayo de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Tigres

Fase: Vuelta cuartos de final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de cuartos de final de la Liga MX?

Chivas vs Tigres se enfrentarán el sábado 9 de mayo como parte de la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Chivas vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de cuartos de final de la Liga MX?

El Chivas vs Tigres será transmitido por la plataforma de Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Tigres

Fase: Vuelta cuartos de final

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Tigres: Fecha, horario y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Cómo llegaron Chivas y Tigres a los cuartos de final de la Liga MX?

Tigres clasificó como sexto lugar a la Liguilla de la Liga MX con 25 puntos, por lo que tendrá que cerrar la serie de cuartos de final en la cancha de Chivas.

Chivas perdió el liderato de la Liga MX en la última jornada, y con 36 puntos se quedó en el segundo lugar del Clausura 2026.

En la ida de los cuartos de final de la Liga MX, Tigres ganó 3-1 a Chivas en el Estadio Universitario, por lo que el Rebaño Sagrado deberá empatar el marcador global o ganar para avanzar a las semifinales.