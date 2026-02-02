El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 2 de febrero de 2026 que México suspendió los envíos de petróleo a Cuba tras una petición directa suya.

(Cuba) es una nación fallida ahora y no están recibiendo dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el tema no fue tratado en su conversación y que las decisiones energéticas responden a criterios soberanos y de ayuda humanitaria, mientras se mantiene el compromiso de apoyar a la isla con alimentos y productos básicos.

Trump celebra suspensión del suministro de petróleo a Cuba

Durante declaraciones a la prensa, Donald Trump sostuvo que pidió a Claudia Sheinbaum que México dejara de enviar petróleo a Cuba y afirmó que “no está enviando nada”, presentándolo como parte de un esfuerzo más amplio para aislar al gobierno cubano y negociar una transición política.

Tenemos mucha gente que vino de Cuba, que fue expulsada o que huyó de la isla. Vinieron en balsas, atravesaron aguas infestadas de tiburones; no sé cómo lo hicieron. Fue hace muchos años. A muchos les gustaría volver, al menos para visitar a sus familiares. Y creo que estamos en un punto bastante cercano. Estamos tratando con los líderes cubanos en este momento Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos también comentó que, con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el cese de envíos petroleros desde ese país, Cuba estaría recibiendo menos apoyo energético.

Sheinbaum sostiene que no habló con Trump del envío de petróleo a Cuba

Contrario a lo afirmado por Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no conversó con el mandatario estadounidense sobre el envío de petróleo a Cuba durante su llamada, y que el tema no fue tratado directamente entre ambos líderes.

El gobierno mexicano ha explicado que la suspensión temporal de los envíos de petróleo responde a decisiones soberanas relacionadas con contratos y contextos humanitarios, no necesariamente a una instrucción externa. Además, se han impuesto aranceles por parte de Estados Unidos a países que suministran combustible a la isla.

Sheinbaum ha advertido sobre el riesgo de una crisis humanitaria en Cuba si se interrumpen los suministros energéticos y ha señalado que México está buscando vías diplomáticas para continuar ofreciendo apoyo.

En paralelo, el gobierno de México anunció el envío de ayuda humanitaria alternativa, incluyendo alimentos y productos básicos, coordinada por la Secretaría de Marina.

México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba

México se convirtió en uno de los proveedores clave de petróleo a Cuba ante la interrupción de suministros de Venezuela, enviando diariamente miles de barriles antes de las recientes tensiones con Estados Unidos.

La situación energética en Cuba ya enfrentaba problemas serios, incluyendo cortes de luz y escasez de combustible.

La postura mexicana subraya que las decisiones sobre el petróleo son soberanas y se toman en función de contratos de Pemex y de criterios de ayuda humanitaria, mientras se negocia y se ajusta la política exterior frente a los cambios recientes en la región.