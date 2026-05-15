Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos (EU) el pasado 11 de mayo, acusado por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los reportes, autoridades estadounidenses detuvieron al también general en retiro en Arizona como parte de las acusaciones de la Fiscalía Federal de Nueva York Distrito Sur sobre su presunta relación con el narcotráfico.

Estados Unidos detiene a Gerardo Mérida Sánchez por presunta relación con el narcotráfico.

Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa se encuentra detenido en Estados Unidos desde el pasado 11 de mayo.

De acuerdo con el reporte de detenciones estadounidense, el ex funcionario público se encuentra privado de su libertad en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn en Nueva York bajo el número de registro 62685-512.

Cabe señalar que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario.

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