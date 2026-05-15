Reportes extraoficiales indican que Enrique Díaz se habría entregado en Europa tras llegar a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos.

El ex secretario de finanzas de Sinaloa durante la administración del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, habría acordado entregarse de manera inmediata.

Cabe recordar que Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas con Rocha Moya es uno de los 10 funcionarios señalados por la Corte de Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, por quién solicitaron un proceso judicial para su extradición al Gobierno de México.

En un consulado de Estados Unidos en Europa Enrique Díaz se habría entregado

De acuerdo con información del portal La Silla Rota, el ex secretario de finanzas de Rocha Moya, Enrique Díaz, se entregó de manera voluntaria en un consulado de Estados Unidos en Europa.

Aunque aún se desconoce con precisión en qué país europeo se entregó Enrique Díaz, decidió tomar esta acción de inmediato para ser procesado por los cargos que se le imputan.

Señalan estos reportes que el ex funcionario de Rocha Moya se pudo haber entregado probablemente en Italia o Irlanda.