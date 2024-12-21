Gerardo Mérida Sánchez presentó su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a menos de un año de haber asumido el cargo.

La renuncia de Gerardo Mérida Sánchez se da en el marco del incremento de la violencia en Sinaloa, el regreso de Omar García Harfuch y la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Fue el 20 de diciembre cuando Gerardo Mérida Sánchez presentó su renuncia al gobernador del estado Rubén Rocha Moya.

Se espera que hoy sábado 21 de diciembre el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Oscar Rentería Schazarino tome protesta.

Gerardo Mérida Sánchez renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en medio de la creciente violencia que se mantiene en el estado desde el pasado 9 de septiembre.

Mérida Sánchez renunció tras 15 meses en el cargo, pues tomó protesta como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el 4 de septiembre de 2023.

Gerardo Mérida Sánchez se mantuvo al frente de la Secretaría en los 103 días de violencia continua en Sinaloa derivada de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, ambas facciones del Cártel de Sinaloa en Culiacán.

Gerardo Mérida Sánchez renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa tras muerte de Halexy Guadalupe

La renuncia de Gerardo Mérida Sánchez a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se dio sólo dos días después de la muerte de Halexy Guadalupe, agente del área de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Culiacán.

De acuerdo con el mismo Mérida Sánchez, el asesinato de Halexy Guadalupe, ocurrido el 18 de diciembre, fue una agresión directa y no “un desafía directo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.