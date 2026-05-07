El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, obtuvo un amparo para evitar su detención y extradición solicitada por Estados Unidos.
La medida estará vigente hasta la audiencia constitucional programada para el 1 de junio de 2026, por lo que, hasta entonces, no podrá ser detenido o extraditado a Estados Unidos.
Junto a otros funcionarios, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha, el gobierno de Estados Unidos ha vinculado al exfuncionario con nexos con el Cártel de Sinaloa.
Estados Unidos acusó a Gerardo Mérida de vínculos con Los Chapitos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Gerardo Mérida de presuntamente recibir sobornos mensuales de 100 mil pesos por parte de la facción conocida como Los Chapitos.
Asimismo, a Gerardo Mérida se le acusa de facilitar el tráfico de drogas durante su gestión como secretario de Seguridad Pública en Sinaloa en los periodos de 2023 y 2024.
En respuesta a las acusaciones, el exfuncionario interpuso el recurso correspondiente al juicio de amparo 539/2026, obteniendo la suspensión otorgada por el juez Rafael Linares Rivera.
La medida seguirá en vigor hasta la audiencia constitucional prevista para el 1 de junio de 2026, por lo que, hasta entonces, no podrá ser arrestado ni extraditado a Estados Unidos.
Gerardo Mérida podría pasar varios años en prisión por acusaciones en Estados Unidos
El Departamento de Justicia acusa al exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, de conspirar para:
- Importación de narcóticos
- Posesión de ametralladoras
- Dispositivos destructivos
- Conspiración para traer armamento
Si Gerardo Mérida Sánchez es hallado culpable, podría recibir una condena mínima obligatoria de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua, según la tabla de cargos publicada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.