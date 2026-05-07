El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, obtuvo un amparo para evitar su detención y extradición solicitada por Estados Unidos.

La medida estará vigente hasta la audiencia constitucional programada para el 1 de junio de 2026, por lo que, hasta entonces, no podrá ser detenido o extraditado a Estados Unidos.

Junto a otros funcionarios, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha, el gobierno de Estados Unidos ha vinculado al exfuncionario con nexos con el Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (Graciela López Herrera)

Estados Unidos acusó a Gerardo Mérida de vínculos con Los Chapitos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Gerardo Mérida de presuntamente recibir sobornos mensuales de 100 mil pesos por parte de la facción conocida como Los Chapitos.

Asimismo, a Gerardo Mérida se le acusa de facilitar el tráfico de drogas durante su gestión como secretario de Seguridad Pública en Sinaloa en los periodos de 2023 y 2024.

En respuesta a las acusaciones, el exfuncionario interpuso el recurso correspondiente al juicio de amparo 539/2026, obteniendo la suspensión otorgada por el juez Rafael Linares Rivera.

La medida seguirá en vigor hasta la audiencia constitucional prevista para el 1 de junio de 2026, por lo que, hasta entonces, no podrá ser arrestado ni extraditado a Estados Unidos.

Gerardo Mérida Sánchez: perfil del exsecretario de Seguridad en Sinaloa. (Cortesía)

Gerardo Mérida podría pasar varios años en prisión por acusaciones en Estados Unidos

El Departamento de Justicia acusa al exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, de conspirar para:

Importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras

Dispositivos destructivos

Conspiración para traer armamento

Si Gerardo Mérida Sánchez es hallado culpable, podría recibir una condena mínima obligatoria de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua, según la tabla de cargos publicada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.