Un éxito más sumaría Carin León al anunciar una residencia de 7 conciertos en The Sphere en Las Vegas, Nevada en Estados Unidos. Sin embargo, el cantante tuvo que cancelar su show del 10 de septiembre.

Aunque Carin León salió a explicar qué lo llevó a imposibilitar su llegada a Las Vegas, acusan que el cantante tuvo falta de compromiso y no pensó en la inversión que sus fans estaban haciendo para ir a verlo.

Carin León cancela concierto en Sphere de Las Vegas de última hora; esto pasó

El cantante Carin León de 37 años de edad, tenía su cuarto concierto en Sphere de Las Vegas el 10 de septiembre de 2026, pero de última hora canceló el show.

Con sus fans ya dentro de Sphere esperando el inicio del concierto, desde las redes sociales del recinto anunciaron la cancelación del show.

“Debido a un problema de transporte imprevisto, el concierto de CARÍN de esta noche en Sphere queda pospuesto”. Comunicado de Sphere sobre concierto de Carin León.

Ante el anunció de último momento, sus fans comenzaron a recriminar no solo la compra del boleto, sino que varios pagaron hotel y avión únicamente para ver su concierto.

Por ello, el propio Carin León salió “con la cara de vergüenza” a asegurar que no fue falta de compromiso lo que imposibilitó su llegada, sino problemas técnicos con sus aviones que lo llevaron a no poder llegar a Las Vegas priorizando la seguridad de su equipo.

Carin León habla sobre su concierto cancelado en Sphere de Las Vegas. (@carinleonoficial)

Según la explicación del cantante de “La Primera Cita”, el primer avión privado que iba a tomar presentó falla en los frenos. Posteriormente, el segundo avión al que recurrió tuvo “fallas mecánicas en la dirección”, por ello, el aeropuerto y los pilotos se negaron a volar.

Carin León reconoció el tiempo perdido que tuvieron sus fans al ir a Sphere y no ver el show, y dijo entender si algunos preferían pedir su reembolso y ya no seguir consumiendo su música.

“No les voy a devolver ni su tiempo ni todo lo que ustedes sacrifican por venir a ver un show de nosotros, por estar con nosotros (...) Ustedes saben el compromiso que yo le tengo a mi trabajo y sobre todo una fecha tan importante como es esta. Estoy muy apenado, con la cara de vergüenza”. Carin León, cantante.

Por otra parte, argumentó que hay testigos en el aeropuerto y los propios pilotos que podrán confirmar que no se le permitió volar.

Carin León repondrá su concierto en Sphere de Las Vegas el 15 de septiembre de 2027

Aunque Carin León canceló de última hora su concierto en Sphere de Las Vegas y tiene 7 conciertos pactados para el recinto, se informó que el show cancelado del 10 de septiembre se repondrá hasta 2027.

El cantante informó que con ese mismo boleto, el concierto lo repondrá al 15 de septiembre de 2027. Sin embargo, también se mencionó que se podrán pedir reembolsos.

La situación la reconfirmó Sphere de Las Vegas mediante un comunicado.

“Se podrán solicitar reembolsos en el punto original de compra hasta el 10 de octubre de 2026”. Comunicado de Sphere sobre concierto de Carin León.