El periodista Enrique Acevedo expresó su gratitud hacia la presidenta Claudia Sheinbaum tras su mensaje de solidaridad ante las intimidaciones del senador Luis Fernando Salazar.

Enrique Acevedo destacó que este respaldo de Claudia Sheinbaum es fundamental para proteger el ejercicio periodístico y asegurar que se pueda informar sin temor a represalias.

“Agradezco el mensaje de solidaridad de la Presidenta. Lo valoro especialmente porque reafirma un compromiso con la libertad de prensa que ayer, en este espacio, consideré necesario cuestionar públicamente” Enrique Acevedo

En su mensaje, Acevedo subrayó que la libertad de prensa es un pilar esencial que permite a la sociedad cuestionar e investigar de manera abierta.

Enrique Acevedo agradecido con Sheinbaum por su apoyo tras amenaza de Luis Fernando Salazar

Enrique Acevedo agradeció públicamente a través de su cuenta en X el mensaje de solidaridad emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia del Pueblo del 11 de septiembre.

Enrique Acevedo agradece a Sheinbaum tras amenaza de Luis Fernando Salazar (@Enrique_Acevedo / X )

En su mensaje, Enrique Acevedo reconoció que especialmente el respaldo de la mandataria porque reafirma el compromiso con la libertad de prensa, un aspecto que él mismo había considerado necesario cuestionar públicamente un día antes.

Afirmó que este diálogo va más allá de un caso individual y trata sobre el espacio que, como sociedad, se debe garantizar para ejercer el periodismo con libertad, permitiendo investigar, cuestionar e informar sin amenazas ni intimidaciones.

“Este diálogo trasciende cualquier caso individual. Se trata del espacio que, como sociedad, queremos garantizar para el ejercicio del periodismo: uno donde se pueda investigar, cuestionar e informar con libertad. Sin amenazas, ni intimidaciones” Enrique Acevedo

A pesar de haber criticado previamente la postura oficial, el periodista valoró el gesto como un compromiso real con la seguridad de los medios.

Enrique Acevedo resaltó la importancia de garantizar espacios democráticos donde prevalezca el derecho a la libre expresión en un entorno libre de amenazas externas.

Este es el mensaje de solidaridad de Claudia Sheinbaum a Enrique Acevedo tras amenaza de Luis Fernando Salazar

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó tajantemente la amenaza realizada por el senador de Morena, Luis Fernando Salazar, en contra del periodista Enrique Acevedo, afirmando que su conducta fue “incorrecta” y que este tipo de expresiones “no deben pasarse por alto”.

Durante su conferencia matutina realizada en Chiapas, Sheinbaum expresó su solidaridad con el comunicador y subrayó que las expresiones utilizadas por el legislador en redes sociales son condenables.

Asimismo, la mandataria hizo un llamado a todas las personas servidoras públicas a evitar cualquier lenguaje de intimidación contra la prensa, enfatizando que, aun cuando existan desacuerdos con la información difundida, “jamás debe utilizarse una palabra como amenaza”.

Por último, Sheinbaum consideró positivo que el senador haya eliminado la publicación y ofrecido disculpas públicas, señalando que la situación debe servir como un recordatorio del comportamiento exigido a los funcionarios.