El Gobierno de Tamaulipas publicó un posicionamiento oficial para responder a la información difundida por distintos medios tras un reportaje de The New York Times del 27 de junio de 2026, en el que se mencionó al gobernador Américo Villarreal Anaya.

“El Gobernador Américo Villarreal Anaya niega de manera categórica, absoluta y contundente los señalamientos difundidos en su contra”. Gobierno de Tamaulipas

En el documento, la administración estatal afirmó que el mandatario niega “de manera categórica, absoluta y contundente” los señalamientos en su contra y sostuvo que no existe ninguna acusación, procedimiento o notificación oficial en México o Estados Unidos que respalde tales versiones contra Américo Villareal.

Gobierno de Tamaulipas respalda a Américo Villarreal y arremete contra The New York Times (Gobierno de Tamaulipas )

Gobierno de Tamaulipas asegura que reportaje de NYT se basa en fuentes anónimas

El gobierno de Tamaulipas emitió un comunicado que señala que el propio reportaje del New York Times contra Américo Villarreal y Alfonso Durazo por nexos con el crimen organizado, no presenta las versiones difundidas como hechos comprobados, sino que las atribuye a cinco personas que, según la publicación, “no estaban autorizadas a hablar públicamente”.

“No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que los sustente”. Gobierno de Tamaulipas

Asimismo, el gobierno estatal sostuvo que diversos medios realizaron interpretaciones alejadas del contenido original, convirtiendo en afirmaciones verificadas lo que, a su juicio, nunca fue planteado como tal por el reportaje del medio estadounidense.

La administración de Américo Villarreal también rechazó que el medio estadounidense lo identifique como informante o dé por probada alguna acusación en su contra, por lo que calificó la situación como una “doble falsedad”: tanto el señalamiento inicial como las interpretaciones posteriores.

Finalmente, el Gobierno de Tamaulipas reiteró su respeto a la libertad de prensa y aseguró que el gobernador Américo Villarreal defenderá su nombre y el de su administración por las vías legales correspondientes, al tiempo que insistió en que “la verdad se acredita con hechos, no con titulares”.