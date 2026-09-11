Tras la muerte del periodista Óscar Mario Beteta, resurgieron señalamientos de violencia intrafamiliar formulados por algunas de sus exparejas.

“Hace dos días murió el hombre que se dedicó a hacer infelices a muchas mujeres entre ellas yo. A mí en particular me enseñó tantas cosas… por ejemplo los horrores del matrimonio. En ese momento yo fui su tercera esposa y para mí el primero” Gabriela Alcalá

Gabriela Alcalá, quien estuvo casada con Óscar Mario Beteta, compartió un testimonio en redes sociales en el que relató presuntos episodios de agresión física, verbal y emocional que, según su versión, vivió durante su matrimonio.

Sus declaraciones se suman a denuncias públicas realizadas años atrás por Zyanya Barceló, otra expareja del periodista.

Los señalamientos postmortem contra Óscar Mario Beteta han generado reacciones y reabierto el debate sobre la violencia de género y las dinámicas de poder en las relaciones personales.

Tras la muerte de Óscar Mario Beteta, su exesposa recuerda años de violencia intrafamiliar que sufrió

Gabriela Alcalá, quien fue la tercera esposa de Óscar Mario Beteta, publicó un mensaje tras el fallecimiento del comunicador en el que denunció públicamente los abusos que vivió durante su matrimonio.

Exesposa de Óscar Mario Beteta recuerda años de violencia intrafamiliar tras su muerte (Gabriela Alcalá Periodista y Conductora de eventos y noticias / Facebook)

A través de sus redes sociales, declaró que a lado de Óscar Mario Beteta conoció la violencia intrafamiliar a su máxima expresión, abarcando maltrato emocional, verbal y físico.

Afirmó que sufrió agresiones en varias ocasiones, recordando como el episodio más grave un momento en un lugar aislado donde nadie podía escucharla ni ayudarla, en el que Beteta la pateó e insultó hasta cansarse.

“Gracias a él conocí la violencia intrafamiliar a su máxima expresión, la violencia emocional, la violencia verbal, pero sobre todo la violencia física. Fueron varias veces las que me agredió, pero la peor fue cuando en un lugar donde por más que gritara nadie me iba a oír ni ayudar, con todo el odio del universo me pateó e insultó hasta que se cansó” Gabriela Alcalá

Gabriela Alcalá relató que tras esa agresión quedó en shock y lloró durante horas, señalando que en ese momento ella tenía 30 años y carecía de experiencia para lidiar con una situación de ese tipo.

“Quedé en shock y creo que nunca, en toda mi vida, había llorado tanto y por tantas horas como en esa ocasión… tenía yo apenas 30 años y cero experiencias para tratar a hombres enfermos y malditos como él” Gabriela Alcalá

Afirmó que Óscar Mario Beteta “se dedicó a hacer infelices a muchas mujeres” y expresó su deseo de que él hubiera sufrido durante su enfermedad tanto como la hizo sufrir a ella, concluyendo su mensaje deseándole “un muy buen viaje al infierno”.

“Ojalá que desde que se enteró de la enfermedad haya sufrido tanto como me hizo sufrir a mí en su momento… dicen que hierba mala nunca muere, pero este por fin se murió así que le deseo de todo corazón un muy buen viaje al infierno” Gabriela Alcalá

Exesposa de Óscar Mario Beteta recuerda años de violencia intrafamiliar tras su muerte (Gabriela Alcalá Periodista y Conductora de eventos y noticias / Facebook )

Exesposa de Óscar Mario Beteta denunció al periodista por violencia de género y abuso de poder

Gabriela Alcalá no fue la única expareja de Óscar Mario Beteta que denunció al periodista por violencia intrafamiliar.

Zyanya Barceló denunció públicamente y por la vía legal a Óscar Mario Beteta en octubre de 2018 por la sustracción de su hijo, así como por violencia de género y abuso de poder.

De acuerdo con su versión, el 23 de octubre de 2018, alrededor de las 2:00 p.m. en la zona de Santa Fe, el chofer y la nana del periodista le arrebataron a su bebé de los brazos.

Cuando Zyanya intentó evitar la huida colocándose enfrente del vehículo, el chofer aceleró, lo que la obligó a hacerse a un lado para no ser atropellada.

Barceló denunció a través de redes sociales que la Alerta Amber que había conseguido emitir fue desactivada debido a influencias atribuibles a Óscar Mario Beteta.

Acusó directamente a Beteta de valerse de abuso de poder y violencia de género para privarla de estar con su hijo.

Óscar Mario Beteta y Zyanya Barceló se casaron en marzo del 2014 y tuvieron tres hijos: Óscar Mario, Santiago y María José Beteta Barceló.