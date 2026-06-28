Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, rechazó que esté siendo investigado y por lo tanto que se haya convertido en informante en Estados Unidos, ello mediante una carta dirigida a The New York Times.

Así respondió a la nota difundida en The New York Times el 27 de junio en la que asegura que el gobernador emanado de Monena se convirtió en informante de la administración de Donald Trump.

La publicación es un seguimiento al caso que inició con una publicación de Los Angeles Times el 3 de junio en la que aseguraba que estaba siendo investigado por el gobierno estadounidense y que le habían retirado la visa, situaciones que negó desde entonces.

Alfonso Durazo exige a The New York Times rectificar

Alfonso Durazo dijo que rectificar es una obligación ética y no una concesión editorial.

Por ello, exigió que el periódico aclare que no tiene información oficial públicamente confirmada que asegure que esté imputado o dentro de una investigación.

También dijo que esa aclaración debe ser “equiparable a la publicación que originó el agravio”, no sin puntualizar que no pretende restringir la libertad de prensa sino restablecer el equilibrio por una imputación no verificada.

Alfonso Durazo recuerda que frase de AMLO: “la mentira, cuando no mancha, tizna”

Alfonso Durazo agregó que publicar esa nota compromete la reputación del medio más que de la de él, pero recordó la frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “la mentira, cuando no mancha, tizna”.

Por ello recordó que no tiene ninguna notificación por parte de autoridades en México ni en el extranjero.

La carta de Alfonso Durazo fue dirigida a Artur Gregg Suizberger, editor y presidente de The New York Times y a Joseph Kahn, editor ejecutivo.

En su misiva dijo que no presentar evidencias adicionales a lo dicho por Los Angeles Times conlleva un alto componente especulativo.