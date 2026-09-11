Gabriela Alcalá es una destacada comunicadora mexicana que denunció haber sufrido violencia intrafamiliar durante su matrimonio con el periodista Óscar Mario Beteta.

A unos días de la muerte de Óscar Mario Beteta, Gabriela Alcalá describió haber sido víctima de diversas formas de violencia, destacando agresiones físicas, verbales y emocionales.

Gabriela Alcalá se ha consolidado dentro de los medios por su elegancia, talento y versatilidad, colaborando como reportera y presentadora en importantes cadenas televisivas.

¿Quién es Gabriela Alcalá, periodista mexicana?

Gabriela Alcalá es una reconocida periodista, conductora de televisión y especialista en imagen pública mexicana.

Gabriela Alcalá, periodista mexicana (@gabyalcalaperiodista / Instagram )

Enfocó su carrera profesional hacia los medios, destacándose como conductora de noticias.

Su nombre cobró relevancia, luego de que compartió que estuvo casada con el periodista Óscar Mario Beteta, habiendo sido él su primer esposo y ella su tercera esposa.

Además de la relación sentimental, ambos coincidieron en el ámbito profesional al formar parte de TV Azteca.

Tras el fallecimiento de Beteta, Gabriela Alcalá compartió un testimonio en sus redes sociales en el que denunció los severos abusos sufridos durante su matrimonio.

Afirmó haber vivido maltrato emocional, verbal y físico continuo durante el tiempo que estuvieron juntos.

Relató episodios traumáticos de golpes e insultos, destacando uno ocurrido en un lugar aislado donde no podía gritar ni pedir ayuda.

Señaló que esa experiencia le enseñó “los horrores del matrimonio”, afirmando que su exesposo causó daño a diversas mujeres y deseándole públicamente “un muy buen viaje al infierno”.

¿Cuántos años tiene Gabriela Alcalá, periodista mexicana?

No hay registro público de la fecha de nacimiento de Gabriela Alcalá.

¿Quién es el esposo de Gabriela Alcalá, periodista mexicana?

Gabriela Alcalá fue esposa del fallecido periodista mexicano Óscar Mario Beteta.

Tras la muerte del comunicador en septiembre de 2026, Gabriela Alcalá rompió el silencio en un mensaje público sobre los episodios de violencia intrafamiliar y maltratos que vivió durante el tiempo que estuvieron casados.

Exesposa de Óscar Mario Beteta recuerda años de violencia intrafamiliar tras su muerte (Gabriela Alcalá Periodista y Conductora de eventos y noticias / Facebook )

¿Qué signo zodiacal es Gabriela Alcalá, periodista mexicana?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de Gabriela Alcalá, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Gabriela Alcalá, periodista mexicana?

Gabriela Alcalá es reservada con su vida privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Gabriela Alcalá, periodista mexicana?

Gabriela Alcalá es abogada de profesión, carrera que estudió formalmente antes de adentrarse por completo al mundo de los medios de comunicación.

Cursó estudios profesionales en comunicaciones, lo que consolidó su transición formal hacia el periodismo.

Actualmente continúa expandiendo su preparación, pues se ha formado como consultora y asesora en Imagen Pública, Protocolo, Etiqueta y Media Training, además de estudiar Diseño de Interiores.

¿En qué ha trabajado Gabriela Alcalá, periodista mexicana?

Inició de forma fortuita tras ser seleccionada en un casting de TV Azteca para las cápsulas informativas “Las 7 del 7”.

Trabajó durante 12 años en TV Azteca, donde presentó el clima y reportajes turísticos en “Hechos A.M.” (como la sección “Nube viajera”), fue conductora titular de “Hechos del Sábado” y encabezó la sección de investigación “El otro México” en “Hechos Noche”.

Ha colaborado con grandes cadenas informativas como Azteca América y Excelsior TV, conectando con audiencias latinas en México y Estados Unidos.

Es especialista y consultora en imagen física, imagen política, protocolo, etiqueta y media training.

En el ámbito personal, disfruta de los deportes extremos, la gastronomía y es rescatista de perritos.