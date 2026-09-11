Ya está todo listo para el concierto de Aespa en el Palacio de los Deportes. Te damos setlist, horario y telonero para el 11 de septiembre.
El grupo de K-Pop Aespa se presenta en la CDMX como parte de su gira LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY.
Setlist del concierto de Aespa en Palacio de los Deportes
Aespa interpretaría este setlist durante su concierto en el Palacio de los Deportes este 11 de septiembre:
- Intro
- Welcome to My World
- LEMONADE
- Switchblade
- Whiplash
- Black Mamba
- WDA (Whole Different Animal)
- Act 2: Invasion
- VCR
- Count on Me
- Thirsty
- Can’t Help Myself
- Mnet 1
- Angel #48
- Camouflage
- KISS N TELL
- VCR
- Lollipop
- 16bit
- SADDLE UP
- byeb4hello
- I Love You But I Gotta Let You Go
- Serenade
- VCR
- Armageddon
- Bite
- Drama
- Dirty Work / Dark Arts
- Next Level
- SHAKIN’
- Supernova
- SYNK with aespa
- Act 5: Resolution
- VCR
- YEPPI YEPPI
- My Plan
- Mnet 1
- Til We Die
Horario del concierto de Aespa en Palacio de los Deportes
Este es el horario del concierto de Aespa en Palacio de los Deportes este 11 de septiembre:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
Telonero para el concierto de Aespa en Palacio de los Deportes
Hasta el momento, no hay ningún telonero confirmado para el concierto de Aespa.
La agrupación de K-pop será la protagonista de su propio show en el Palacio de los Deportes.