Ya está todo listo para el concierto de Aespa en el Palacio de los Deportes. Te damos setlist, horario y telonero para el 11 de septiembre.

El grupo de K-Pop Aespa se presenta en la CDMX como parte de su gira LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY.

Setlist del concierto de Aespa en Palacio de los Deportes

Aespa interpretaría este setlist durante su concierto en el Palacio de los Deportes este 11 de septiembre:

  • Intro
  • Welcome to My World
  • LEMONADE
  • Switchblade
  • Whiplash
  • Black Mamba
  • WDA (Whole Different Animal)
  • Act 2: Invasion
  • VCR
  • Count on Me
  • Thirsty
  • Can’t Help Myself
  • Mnet 1
  • Angel #48
  • Camouflage
  • KISS N TELL
  • VCR
  • Lollipop
  • 16bit
  • SADDLE UP
  • byeb4hello
  • I Love You But I Gotta Let You Go
  • Serenade
  • VCR
  • Armageddon
  • Bite
  • Drama
  • Dirty Work / Dark Arts
  • Next Level
  • SHAKIN’
  • Supernova
  • SYNK with aespa
  • Act 5: Resolution
  • VCR
  • YEPPI YEPPI
  • My Plan
  • Mnet 1
  • Til We Die
Aespa regresa a México: fecha, sede, preventa y boletos para su concierto en CDMX
Aespa (Aespa )

Horario del concierto de Aespa en Palacio de los Deportes

Este es el horario del concierto de Aespa en Palacio de los Deportes este 11 de septiembre:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Inicio de concierto: 8:00 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 10:00 de la noche
Aespa en el Palacio de los Deportes: Precio para su único concierto en México
Aespa (@aespa_official)

Telonero para el concierto de Aespa en Palacio de los Deportes

Hasta el momento, no hay ningún telonero confirmado para el concierto de Aespa.

La agrupación de K-pop será la protagonista de su propio show en el Palacio de los Deportes.

Aespa en el Palacio de los Deportes: Precio para su único concierto en México
Aespa (@aespa_official)