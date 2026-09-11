Ya está todo listo para el concierto de Aespa en el Palacio de los Deportes. Te damos setlist, horario y telonero para el 11 de septiembre.

El grupo de K-Pop Aespa se presenta en la CDMX como parte de su gira LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY.

Setlist del concierto de Aespa en Palacio de los Deportes

Aespa interpretaría este setlist durante su concierto en el Palacio de los Deportes este 11 de septiembre:

Intro

Welcome to My World

LEMONADE

Switchblade

Whiplash

Black Mamba

WDA (Whole Different Animal)

Act 2: Invasion

VCR

Count on Me

Thirsty

Can’t Help Myself

Mnet 1

Angel #48

Camouflage

KISS N TELL

VCR

Lollipop

16bit

SADDLE UP

byeb4hello

I Love You But I Gotta Let You Go

Serenade

VCR

Armageddon

Bite

Drama

Dirty Work / Dark Arts

Next Level

SHAKIN’

Supernova

SYNK with aespa

Act 5: Resolution

VCR

YEPPI YEPPI

My Plan

Mnet 1

Til We Die

Aespa (Aespa )

Horario del concierto de Aespa en Palacio de los Deportes

Este es el horario del concierto de Aespa en Palacio de los Deportes este 11 de septiembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Aespa (@aespa_official)

Telonero para el concierto de Aespa en Palacio de los Deportes

Hasta el momento, no hay ningún telonero confirmado para el concierto de Aespa.

La agrupación de K-pop será la protagonista de su propio show en el Palacio de los Deportes.