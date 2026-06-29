La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este lunes un reportaje de The New York Times que señala investigaciones de Estados Unidos contra los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo? ” Claudia Sheinbaum

La mandataria aseguró que su gobierno no cuenta con información que confirme tales señalamientos y cuestionó el uso de fuentes anónimas.

Sheinbaum recordó que Alfonso Durazo ya negó las versiones publicadas y defendió la soberanía mexicana ante lo que consideró posible injerencia extranjera.

Sheinbaum critica al NYT por nota sobre presuntos informantes de Morena en Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la publicación del The New York Times que asegura que funcionarios de Morena colaborarían como informantes del gobierno de Estados Unidos en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante la conferencia matutina del lunes 29 de junio, Claudia Sheinbaum cuestionó la solidez periodística del reportaje y criticó que esté sustentado en testimonios anónimos.

La presidenta subrayó que su gobierno no cuenta con datos que confirmen que integrantes de Morena estén colaborando con autoridades estadounidenses y pidió prudencia antes de emitir juicios sobre hechos no comprobados.

“No sabemos si es cierto. No tenemos ninguna información de que alguien esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos”. Claudia Sheinbaum

El reportaje del New York Times señala que gobernadores, legisladores y otros funcionarios ligados al partido oficialista habrían mantenido contactos discretos con agencias de Estados Unidos para proporcionar información sobre otros actores políticos.

Sin embargo, la publicación no identifica a los presuntos involucrados y basa sus afirmaciones en fuentes que permanecen en el anonimato.

La polémica surge en medio de investigaciones impulsadas por autoridades estadounidenses contra funcionarios de Sinaloa por supuestos nexos con grupos criminales, un contexto que ha incrementado la tensión política y diplomática entre ambos países.