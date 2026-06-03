El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó los reportes publicados por Los Angeles Times que señalan el supuesto retiro de su visa estadounidense derivado de una presunta investigación en su contra en Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que la información difundida por el diario estadounidense carece de fuentes que respalden las afirmaciones y sostuvo que su visa se mantiene vigente.

“Esa nota no tiene ninguna fuente, tengo mi visa vigente. No tengo complicidades ni con grupos ni con un país extranjero. Es una nota más sin fuentes, como muchas otras que lamentablemente luego circulan sin absolutamente ningún sustento” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Durazo reiteró que no mantiene vínculos con grupos criminales ni con gobiernos extranjeros, por lo que consideró que la publicación carece de sustento y forma parte de información difundida sin pruebas.

Las declaraciones del gobernador surgen luego de que Los Angeles Times publicara un reportaje en el que asegura que tanto Durazo como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, habrían perdido sus visas estadounidenses tras una investigación.

El diario también afirma que ambos mandatarios ingresan actualmente a Estados Unidos mediante permisos especiales otorgados por ese país.

Durazo exhibe su trayectoria profesional como respaldo ante señalamientos

Alfonso Durazo afirmó que una trayectoria pública de décadas es la mejor defensa frente a acusaciones que calificó como falsas e infundadas.

El gobernador señaló que una sola publicación o declaración puede generar señalamientos, pero aseguró que su historial político y profesional respalda su actuación pública.

“Si toda una vida, toda una trayectoria no te pone a salvo de infamias o notas falsas, francamente estás condenado. Lo que me pone a salvo es toda una vida, no esta declaración de no vinculación con ningún grupo criminal” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Asimismo, aseguró que continuará desempeñando sus funciones como gobernador de Sonora y confió en que la verdad prevalecerá frente a las acusaciones difundidas en su contra.

“Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y dejaré que esas infamias se topen en algún momento con la verdad” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Durazo recordó además que a lo largo de su carrera política ha tomado decisiones que lo llevaron a confrontar intereses y a abandonar partidos políticos, por lo que consideró que una publicación sin sustento no afectará su trayectoria.

Alfonso Durazo asegura que en Sonora “todo se sabe”

Durante la misma conferencia, el gobernador pidió a los medios de comunicación actuar con cautela frente a versiones no confirmadas sobre el supuesto retiro de su visa estadounidense.

En ese contexto, afirmó que en Sonora existe un amplio conocimiento público sobre la actuación de los funcionarios, por lo que cualquier irregularidad sería conocida rápidamente.

“Todos nos sabemos todo, aquí no se puede ocultar absolutamente nada y si hubiese la primera corruptela, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Finalmente, Durazo sostuvo que actualmente existe un ambiente político polarizado y señaló que diversos perfiles identificados con la derecha han emitido críticas constantes contra gobiernos como el suyo, situación que atribuyó al contexto político nacional.