Five Nights at Freddy’s es la película de terror que verá su estreno en los cines el 25 de octubre. Y para ello, Cinemex ya preparó los combos para disfrutar de la función.

Por si fuera poco, también acaba de anunciar la venta de vasos y llaveros coleccionables de Five Nights at Freddy’s.

Y para que no te quedes sin combo ni los artículos de colección de Cinemex, aquí te decimos sus precios y en qué cines podrás adquirirlos.

Combos Cinemex para Five Nights at Freddy’s, así son los vasos y los llaveros

Cinemex a puesto a disposición de los fanáticos de Five Nights at Freddy’s dos combos para el estreno de tan esperada película.

El primer combo tendrá un precio de 299 pesos mexicanos y consta de:

Unas palomitas grandes clásicas

Dos vasos promocionales de Five Nights at Freddy’s que brillan en la oscuridad

'Five Nights at Freddy's' (Scott Cawthon)

El segundo combo Cinemex para la película, tiene un precio de 269 pesos mexicanos e incluye:

Unas palomitas grandes clásicas

Dos refrescos grandes

Un l lavero coleccionable de Five Nights at Freddy’s

Cabe destacar que por cada combo Cinemex, más 60 pesos extra, también puedes adquirir un llavero más de los seis coleccionables de Five Nights at Freddy’s.

Combos Cinemex para Five Nights at Freddy’s, así son los vasos y los llaveros (Twitter | @Cinemex)

¿En qué salas de Cinemex se venderán los vasos y llaveros promocionales de Five Nights at Freddy’s?

De acuerdo con información de Cinemex previa al estreno de Five Nights at Freddy’s, los vasos y llaveros coleccionables estarán disponibles a partir de dos fechas.

Todo depende de los complejos Cinemex en los que quieras adquirir los promocionales de Five Nights at Freddy’s.

Pues en complejos Tradicionales, Pop y Premium, los vasos y llaveros saldrán a partir del miércoles 25 de octubre a las 19:00 horas.

Mientras que en complejos Cinemex Platino y Market, los promocionales de Five Nights at Freddy’s estarán disponibles a partir del jueves 26 de octubre.

Por desgracia, no todos los Cinemex tendrán disponibles los vasos y llaveros de Five Nights at Freddy’s a la par.

Pues habrá algunos en los que solo tengan a sus disposición los vasos promocionales.

Por lo que te recomendamos echarle un ojo a la lista que publicó Cinemex sobre los coleccionables de Five Nights at Freddy’s.