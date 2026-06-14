Tras teorías de que una doble remplazó a Shakira en la inauguración del Mundial 2026, Shakibecca aclara si estuvo presente en el Estadio Banorte de la CDMX.

Pese a que usuarios creían que podría ser ella, la propia imitadora desmintió categóricamente haber participado en el evento.

“Dejen su vacilación que yo estaba viendo a Shakira en el hotel St. Regis con mis amigos, no manchen” Shakibecca

Shakibecca desmiente haber suplido a Shakira en la inauguración del Mundial 2026

Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca, respondió a las teorías que la señalaban como la supuesta doble de Shakira en el Mundial 2026 negando de manera categórica su participación en la ceremonia oficial.

¿Era Shakira? Shakibecca aclara si estuvo en la inauguración del Mundial 2026 (@shakibecca / Instagram )

Esto luego de que se especulara que habría sido ella quien en realidad apareció en el espectáculo de la inauguración del Mundial de Futbol, el 11 de junio.

Shakibecca utilizó sus redes sociales para desmentir los rumores y mediante videos demostró que estaba como espectadora en otro punto de la CDMX.

Compartió grabaciones donde se le ve en un restaurante y en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, disfrutando del ambiente mundialista y realizando la coreografía del tema oficial “Dai Dai”.

En uno de estos clips anotó: “Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”.

Shakibecca dejó en claro que no tuvo ninguna relación con la producción del evento ni con la supuesta sustitución de Shakira en el escenario.

¿Qué dijo Shakira sobre las especulaciones del uso de una doble en la inauguración del Mundial 2026?

Shakira no se ha pronunciado directamente sobre la teoría de que utilizó una doble en la inauguración del Mundial 2026.

En lugar de abordar la controversia, la cantante optó por mantenerse al margen y centrar su comunicación en el evento deportivo y sus causas sociales:

Horas después del evento, compartió en sus redes sociales un mensaje enfocado en el espíritu del campeonato. Aprovechó la atención mediática para recordar la importancia de la educación para niños vulnerables a través de su Fundación Pies Descalzos. Shakira publicó imágenes en las que aparece junto a Burna Boy, J Balvin y Danny Ocean, quienes también participaron en la inauguración en el Estadio Banorte.

Aunque Shakira no habló, fuentes de su entorno desmintieron las versiones sobre el uso de una doble, asegurando que fue la propia cantante quien actuó en México.

Cabe recordar que varios elementos visuales y de desempeño técnico alimentaron la teoría de que Shakira había sido reemplazada por una doble en la inauguración del Mundial 2026:

Uso de gafas oscuras: El detalle más comentado fue el uso persistente de lentes oscuros rectangulares durante gran parte de su actuación.

Apariencia física inusual: Diversos usuarios en redes sociales señalaron que la cantante “lucía diferente” a su imagen habitual.

Movimientos y estilo de baile: Algunos internautas afirmaron que los movimientos corporales de la artista en el escenario no coincidían con los que caracterizan a la barranquillera.