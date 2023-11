En una taquería ya puedes ver en versión pirata del estreno de la película de terror del videojuego ‘Five Nights at Freddy’s’.

Y es que a casi una semana de su estreno en cines, Five Nights at Freddy’s ya habría sido filtrada y comercializada.

Incluso señalaron los usuarios en TikTok, Five Nights at Freddy’s está disponible para su descarga en grupos de Telegram y otras páginas en internet.

Five Nights at Freddy's (Universal)

Estrenan Five Nights at Freddy’s en una taquería

El pasado jueves 26 de octubre de este 2023, se estrenó en cines de México la película de terror Five Nights at Freddy’s.

Y a pesar de que no tiene más de una semana en salas de cine, en una taquería ya puedes ver Five Nights at Freddy’s en su versión pirata.

Así lo compartió la usuaria Fernanda Carillo -@fernand4ca4rrillo- en su cuenta de TikTok, donde subió video en donde señaló que estaba “viendo el estreno en una taquería”.

“Comiéndome unos tacos y viendo el último estreno”. Fernanda Carillo -@fernand4ca4rrillo

Lo que implicaría que Five Nights at Freddy’s -se versión en español-, ya habría sido filtrada y comercializada.

La usuaria no compartió el nombre de la taquería donde estaban pasando el estreno; sin embargo, muchos señalaron que sería en algún lugar de la Ciudad de México.

El video del estreno de Five Nights at Freddy’s cuenta con casi un millón de reproducciones y miles de comentarios de usuarios poco sorprendidos.

No sorprende piratería de Five Nights at Freddy’s

A pesar de que Five Nights at Freddy’s no lleva más de una semana en cines, los usuarios en TikTok no se mostraron sorprendidos al verla en una taquería.

Y es que señalaron que Five Nights at Freddy’s, debido a que se estrenó en diferentes fechas por el mundo, la película ya esta incluso disponible en paginas en streaming.

Además en México, la piratería de películas como Five Nights at Freddy’s y muchas otras no sería algo nuevo de ver en mercados y locales.