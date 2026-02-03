Dragon Quest VII Reimagined forma parte de la estrategia de Square-Enix por revitalizar su catálogo clásico de la franquicia, trayendo consigo de regreso varios títulos con un lavado de cara en general.

Publicado en el año 2000, fue un RPG ambicioso; sin embargo, su apartado técnico y narrativa se sentían pesados y poco accesibles. Dragon Quest VII Reimagined busca corregir esas limitaciones y ofrecer la experiencia definitiva.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Dragon Quest VII Reimagined fue renovado en todo lo técnico Dragon Quest VII Reimagined mantiene la jugabilidad tradicional Dragon Quest VII Reimagined modifica la historia Dragon Quest VII Reimagined es más accesible Dragon Quest VII Reimagined tiene las clásicas mejoras de calidad de vida

Dragon Quest VII Reimagined fue renovado en todo lo técnico

Dragon Quest VII Reimagined fue renovado en todo lo técnico, pasando de los gráficos pixelados en 3D a unos en alta definición y con modelos más estéticos, sin perder el estilo original.

A diferencia de los remakes HD-2D de otros remakes, Square-Enix ha optado por un estilo visual más estilizado, con personajes y escenarios que mantienen la esencia clásica pero con un acabado moderno.

El cual funciona en general, aunque el algunos diseños de personajes chocan un poco, pues el mantener el arte “chibi” hace que se vean raros al pasar a la alta definición; fuera de eso, entornos, monstruos y efectos son de lo mejor,

Dragon Quest VII Reimagined (Square-Enix)

Además, hay que señalar que el juego está muy bien optimizado, pues nunca notamos cuelgues, bugs, glitches o baja de cuadros por segundo en nuestra partida.

Dragon Quest VII Reimagined mantiene la jugabilidad tradicional

Otra cosa que se renovó es el gameplay, aunque solo en aspectos puntuales, pues Dragon Quest VII Reimagined mantiene la jugabilidad tradicional que ha caracterizado a la franquicia.

El sistema de combate, mantiene la estructura por turnos, pero con ajustes que buscan dinamismo, tanto a nivel de programación, como de opciones para los jugadores.

Se han introducido animaciones más fluidas, indicadores visuales claros y un balance que reduce la sensación de repetitividad, donde puedes aumentar la velocidad de las batallas o poner en automático a tus personajes.

Asimismo, el sistema de vocaciones ha sido reestructurado; ahora, las clases ofrecen progresiones más coherentes y recompensas tangibles, lo que incentiva la experimentación sin caer en la complejidad excesiva del original.

Dragon Quest VII Reimagined (Square-Enix)

Dragon Quest VII Reimagined modifica la historia

Uno de los problemas del original fue la manera en que contaba su trama, es por ello que Dragon Quest VII Reimagined modifica la historia para que esté mejor estructurada.

El protagonista, junto con su amigo Kiefer y otros aliados, sigue explorando la isla de Estarda y descubriendo fragmentos de tabletas que desbloquean territorios sellados.

La diferencia es que ahora el orden de los capítulos ha sido cambiado y algunos incluso se volvieron opcionales, mejorando la estructura de la historia para que esta sea más entendible y con un mejor hilo narrativo.

Esto no solo enriquece la trama, también profundiza en los personajes secundarios, pues se añadieron algunas misiones secundarias que aportan bastante al ritmo de la obra, haciéndolo menos pesado que en antaño.

Dragon Quest VII Reimagined (Square-Enix)

Dragon Quest VII Reimagined es más accesible

Al ser un remake pensado para audiencias modernas, Dragon Quest VII Reimagined es más accesible tanto en su estructura general, como en las opciones que brinda a distintos tipos de jugadores.

El juego incluye funciones avanzadas para jugadores con necesidades específicas, como opciones de lectura, ajustes de contraste y controles personalizables; además de los ajustes a la jugabilidad anteriormente mencionados.

Sumado a esto se tiene una localización completa al español latino, aunque esta puede que no agrade a todo el mundo.

Como ha pasado con otras recientes, es una traducción muy regional, ya que hace uso de muchos términos conocidos principalmente en México y que llegan a romper un poco con la inmersión, puesto que es inverosímil que una persona de un mundo medieval hable de esa forma.

Aún así se agradece la traducción, pues hace que la historia y los conceptos del juego sean más entendibles.

Dragon Quest VII Reimagined (Square-Enix)

Dragon Quest VII Reimagined tiene las clásicas mejoras de calidad de vida

Dragon Quest VII Reimagined tiene las clásicas mejoras de calidad de vida, aunque con algunas omisiones evidentes.

El juego incorpora guardado rápido, indicadores de progreso y un sistema de pistas que facilita la navegación en un título que, por su naturaleza, puede resultar abrumador.

Con lo que no cuenta es con la eliminación de los combates y el tan socorrido “Modo Dios”; es decir, la opción de tener a tus personajes en su nivel máximo para hacer más fácil el juego.

Si quieres avanzar en el juego, tendrás que hacerlo al estilo de la vieja escuela, aunque con todas las comodidades anteriormente mencionadas; siendo un juego menos complejo, aunque igual de laborioso.

Dragon Quest VII Reimagined (Square-Enix)

¿Vale la pena Dragon Quest VII Reimagined?

Dragon Quest VII Reimagined no es solo un relanzamiento técnico, sino una reinterpretación que busca equilibrar fidelidad y modernidad.

Muestra de ello es que Dragon Quest VII Reimagined cuenta con gráficos renovados, historia expandida, vocaciones reestructuradas y funciones de accesibilidad.

Así Square-Enix apuesta por convertirlo en la versión definitiva de uno de los RPG más extensos y ambiciosos de su catálogo.

Si bien tiene algunos “peros”, como una localización un tanto polémica, en general se trata de un muy buen juego que todos los fans disfrutarán.