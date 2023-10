El próximo 26 de octubre se estrenará la película de Five Nights at Freddy’s, que como todos saben, está basada en la franquicia de videojuegos pero ¿cuál es su historia?

En la actualidad, Five Nights at Freddy’s se compone de 10 juegos y 2 spin-offs que relatan la historia de terror, que conforme vas jugando, revela una historia compleja y llena de misterios.

El primer videojuego de Five Nights at Freddy’s se lanzó en 2014 y el último en 2021; sin embargo, la historia no está narrada cronológicamente.

Y será a través de los diversos videojuegos que se descubrirá el origen de Five Nights at Freddy’s, la pizzería y asesinatos cometidos desde 1987 , siendo este su orden:

Five Nights at Freddy’s Five Nights at Freddy’s 2 Five Nights at Freddy’s 3 Five Nights at Freddy’s 4 Five Nights at Freddy’s Sister Location Freddy Fazzbear’s Pizzeria Simulator Five Nights at Freddy’s Ultimate Custom Night Five Nights at Freddy’s Help Wanted Five Nights at Freddy’s Special Delivery Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Spin-offs de Five Nights at Freddy’s:

Five Nights at Freddy’s World Freddy in Space 2

¿Cuál es la historia de Five Nights at Freddy’s?

A pocos días del estreno de Five Nights at Freddy’s, muchos de los fans se encuentran emocionados por saber cómo narrarán la compleja historia en el cine.

Pues como ya se dijo, desde el 2014 y hasta el 2021, existen un total de 10 videojuegos de Five Nights at Freddy’s que cuentan la macabra historia de la pizzería Freddy Freazbear’s Pizza.

Por lo que te diremos cuál es la historia detrás de Five Nights at Freddy’s de manera cronológica para que puedas entender la película próxima a estrenar.

La historia de Five Nights at Freddy’s comienza con los asesinatos en la pizzeria de Freddy Fazbear con el “asesino morado” o “Purple Guy”, responsable de la muerte de 5 niños.

Y se cree que los espíritus de estos niños poseyeron a los 5 animatrónicos de la pizzería que son:

Freddy Fazbear Bonnie Chica Foxy

Five Nights at Freddy’s eleva las expectativas con su tráiler (Universal Pictures México / YouTube)

La historia de Five Nights at Freddy’s y los guardias de seguridad

El próximo 26 de octubre se estrenará la película de Five Nights at Freddy’s, basada en los videojuegos de la franquicia y cuya historia de terror tiene fascinados a los usuarios que comienza con un guardia de seguridad.

La principal función de los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s es entretener a los niños de día, pero de noche tienen comportamientos extraños; especialmente con el guardia de seguridad.

Por lo que la historia de Five Nights at Freddy’s arranca cuando se contrata a un nuevo guardia llamado Mike, cuya misión es vigilar a estos animatrónicos que, noche con noche tendrán comportamientos más erráticos.

Mike irá recibiendo llamadas de su predecesor quien le contará la historia de la Pizzería de Five Nights at Freddy’s -además de los recortes de periódicos-, en donde incluirá el incidente conocido como “la mordida del 87″.

Aquí revelan que un animatrónico se volvió violento y mordió el lóbulo frontal de un cliente, posteriormente ocurrirían los asesinatos con Purple Guy y los animatrónicos que olían a sangre, implicando que sus cuerpos estaban dentro.

Posteriormente, en Five Nights at Freddy’s se revela que el tipo del teléfono que daba instrucciones a Mike, es asesinado por los animatrónicos y posteriormente Mike es despedido; de acuerdo a las teorías, se trataría de Jeremy, el anterior guardia.

En los juegos posteriores se revela un niño sufrió una mordedura de Freddy, en la cabeza -posteriormente se revelará que es Golden Freddy en FNAF4-; es aquí en donde igual aparece en animatrónico de Puppet.

El cual también las teorías aseguran es el espíritu de una niña que fue también asesinada por Purple Guy, principal villano de Five Nights at Freddy’s.

Conforme avanzas en los videojuegos de Five Nights at Freddy’s, te va revelando la historia del fundador, William Afton de quien aseguran es el “cliente” que trabajaba como guardia y a quien ocurrió el incidente del 87.

Lo cual ha desatado las teorías de que en realidad Afton sería Jeremy, quien a su vez sería Purple Guy, el responsable de los asesinatos de los niños al tratar de vengar a su hijo -a quien mordió Freddy en la cabeza ante el bullying de los niños-.

Es por eso que al final de la primera entrega de Five Nights at Freddy’s, los animatrónicos matan a Jeremy.