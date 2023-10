La película de Five Nights at Freddy’s está por estrenarse; si bien tiene muchos fans, otros apenas están descubriendo que está franquicia tiene varios libros tras de sí.

Aunque el medio principal de Five Nights at Freddy’s han sido los videojuegos, son en los libros donde se ha podido explorar mejor la mitología de la franquicia.

Sin embargo, esto ha confundido un poco a la gente que apenas está conociendo a los aterradores animatrónicos de pizzería.

Es por ello que aquí te daremos una breve guía de los libros sobre Five Nights at Freddy’s, cuántos son y el orden en que los debes de leer.

'Five Nights at Freddy's' (Scott Cawthon)

¿Cuántos libros hay de Five Nights at Freddy’s?

Five Nights at Freddy’s tiene dos sagas literarias completas hasta el momento; una con el mismo nombre que el juego, y la colección de Fazbear Frights.

La saga original de Five Nights at Freddy’s cuenta con los siguientes tres libros:

Five Nights at Freddy’s: The Silver Eyes

Five Nights at Freddy’s: The Twisted Ones

Five Nights at Freddy’s: The Fourth Closet

Five Nights at Freddy’s libros (Scott Cawthon)

Mientras que la historia de Fazbear Frights tiene en total 12 tomos:

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #1: Into the Pit

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #2: Fetch

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #3: 1:35 A.M.

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #4: Step Closer

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #5: Bunny Call

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #6: Blackbird

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #7: The Cliffs

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #8: Gumdrop Angel

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #9: The Puppet Carver

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #10: Friendly Face

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #11: Prankster

Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #12: Felix the Shark

Five Nights at Freddy’s libros (Scott Cawthon)

¿En qué orden leer los libros de Five Nights at Freddy’s?

Como puedes ver, en total tienes 15 obras para leer alrededor de Five Nights at Freddy’s, de ahí que muchos se pregunten en qué orden leer los libros.

Afortunadamente, Scott Cawthon, creador de Five Nights at Freddy’s y escritor de todos los libros, decidió darle una continuidad tradicional a su obra.

Por lo que no tendrás que hacer malabares entre los tomos para poder comprender a detalle todo lo que hay detrás de los animatrónicos.

El orden para leer los libros de Five Nights at Freddy’s es el siguiente:

¿Dónde conseguir los libros de Five Nights at Freddy’s?

Si quieres los libros de Five Nights at Freddy’s tienes dos opciones; los puedes comprar en formato físico o en digital.

En físico los libros de Five Nights at Freddy’s los puedes encontrar en cualquier librería de México, sea El Sótano, Porrua o Gandhi.

En digital están a través de Amazon (también en físico).

Ahora bien, hay un pequeño problema y es que no todos los textos están traducidos ; en español sólo puedes encontrar la trilogía original y hasta el tomo 4 de Fazbear Frights.

El resto se encuentran en inglés; si esto no te molesta, en realidad no debería de haber ningún impedimento para que conozcas todo el contexto de Five Nights at Freddy’s.