La película de Five Nights at Freddy’s se acaba de estrenar en cines, pero ya la destrozaron en Rotten Tomatoes.

Este jueves 26 de octubre del 2023 se estrenó la película de Five Nights at Freddy’s, basada en la saga de videojuegos del mismo nombre.

Y si bien muchos de los fans de Five Nights at Freddy’s ya esperaban con ansias la película, tal parece que a la crítica no le pareció del todo buena.

Pues en la página de Rotten Tomatoes, a tan solo unas horas de su estreno, Five Nights at Freddy’s fue destrozada por la crítica.

Esta es la calificación con la que Five Nights at Freddy’s debuta en Rotten Tomatoes

A tan solo unas horas de haber sido estrenada, Five Nights at Freddy’s ya tiene su calificación en Rotten Tomatoes y sí, fue destrozada.

Con 42 reseñas , Five Nights at Freddy’s ha sido destrozada por la crítica en la página especializada de Rotten Tomatoes hasta el momento de la redacción de esta nota

En ese sentido, la calificación general que se le dio a Five Nights at Freddy’s fue tan solo del 31% de 100.

Aunque habrá que esperar más tiempo para ver si la calificación que se le dio a Five Nights at Freddy’s continúa en Rotten Tomatoes, sube o baja.

No obstante, cabe señalar que aún faltan las opiniones de los fans y usuarios para que la película de Five Nights at Freddy’s tenga un veredicto final.

Rotten Tomatoes destrozó la película de Five Nights at Freddy’s, pero los fans la aman

Rotten Tomatoes ha destrozado a la película de Five Nights at Freddy’s, la cual recién se estrenó en los cines.

Y es que de acuerdo a la crítica de Rotten Tomatoes, Five Nights at Freddy’s alcanzó solamente un 31% de aprobación.

Lo cual la ha convertido en uno de los peores estrenos del 2023 en el mes de octubre, siguiendo la lógica de las críticas en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, la calificación de Rotten Tomatoes a la nueva película de Five Nights at Freddy’s ya ha provocado una discusión en redes sociales.

Pues de acuerdo a las las primeras impresiones de los usuarios, ellos han estado alabando la película de Five Nights at Freddy’s.

Incluso muchos aseguran que Five Nights at Freddy’s se apoya en la nostalgia y ha dado lo que querían a los fans de la saga de videojuegos.

Asimismo, los fans de Five Nights at Freddy’s han revelado que la película superó sus expectativas y los actores incluso lograron captar a los personajes.

Por lo que habrá que esperar también las reseñas y críticas por parte del público de Five Nights at Freddy’s, para saber si es que en Rotten Tomatoes su calificación mejora.

