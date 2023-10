Estamos a unos días del estreno de la película de Five Nights at Freddy’s, y qué mejor que adornar tu smartphone con uno de estos 6 fondos.

Con estos 6 fondos de Five Nights at Freddy’s quisimos darle variedad al estilo, pues hay unos con el diseño del juego, otros como cómic y uno “chibi”.

Así tendrás para elegir tu favorito para llegar preparado al estreno del filme, el cual es bastante esperado por los numerosos fans de la franquicia.

Estos son los 6 fondos de Five Nights at Freddy’s para descargar y adornar tu smartphone:

Fondo de Five Nights at Freddy’s con todos los personajes Fondo anime de Five Nights at Freddy’s Fondo con Mike Schmidt de Five Nights at Freddy’s Fondo de Fazbear de Five Nights at Freddy’s Fodo de todas las versiones de Fazbear de Five Nights at Freddy’s Fondo chibi de Five Nights at Freddy’s

Fondo de Five Nights at Freddy’s con todos los personajes para descargar

Comencemos con uno que será de los más pedidos, el fondo de Five Nights at Freddy’s con todos los personajes para descargar.

Aquí podemos ver a todos los animatrónicos que han salido en los diversos juegos de la franquicia, incluyendo el quinteto original.

Además de que muestra un aspecto un tanto terrorífico de estos, haciendo honor al género de horror en que se enmarca la historia.

Fondo de Five Nights at Freddy’s con todos los personajes para descargar (Pinterest)

Fondo anime de Five Nights at Freddy’s para descargar

Porque siempre es bueno combinar estilos, aquí tenemos el fondo anime de Five Nights at Freddy’s para descargar.

El cual presenta a los personajes con un estilo más colorido, aunque sin perder esa aura intimidante por la que son conocidos.

Perfecto para los fans de la franquicia y el estilo de animación de Japón.

Fondo anime de Five Nights at Freddy’s para descargar (Pinterest)

Fondo con Mike Schmidt de Five Nights at Freddy’s para descargar

Si eres de aquellos que no solo busca a los animatrónicos, el fondo con Mike Schmidt de Five Nights at Freddy’s para descargar es para ti.

Además de tener a cuatro de los animatrónicos protagonistas, también tenemos al cuidador de la pizzería, Mike Schmidt, que por lo general es olvidado por los fans.

También aparecen dos figuras fantasmales, las cuales serían un gran spoilers para quienes sean nuevos en la franquicia.

Fondo con Mike Schmidt de Five Nights at Freddy’s para descargar (Pinterest)

Fondo de Fazbear de Five Nights at Freddy’s para descargar

No podíamos dejar fuera al personaje más representativo, por ello tenemos un fondo de Fazbear de Five Nights at Freddy’s para descargar.

Aquí puedes ver varios de los aspectos de Freddy Fazbear que se han podido apreciar a lo largo de la franquicia.

Todo para que demuestres lo fan que eres del no tan amigable oso robot.

Fondo de Fazbear de Five Nights at Freddy’s para descargar (Pinterest)

Fondo de todas las versiones de Fazbear de Five Nights at Freddy’s para descargar

Pero si lo que buscas es un aspecto más siniestro del oso, lo mejor es el fondo de todas las versiones de Fazbear de Five Nights at Freddy’s para descargar.

Aquí ahora sí tenemos todos los aspectos de Freddy Fazbear, incluidos aquellos donde ya no porta piel y sólo es un conjunto de cables y metal.

Lo cual le da un aspecto bastante terrorífico al personaje.

Fondo de todas las versiones de Fazbear de Five Nights at Freddy’s para descargar (Pinterest)

Fondo chibi de Five Nights at Freddy’s para descargar

Ahora que si ya estás aburrido de los aspectos de terror, el fondo chibi de Five Nights at Freddy’s para descargar podría ser una opción.

Como su nombre lo indica, aquí tenemos a los animales robot en su faceta más “tierna”, aunque sin dejar de lado el ambiente lúgubre de la franquicia.

Aún así, no dan tanto miedo como con su aspecto tradicional que te presentamos en los otros fondos de Five Nights at Freddy’s.