Pues se esfumaron las esperanzas de tener una palomera de Five Nights at Freddy’s, por lo menos en lo que respecta a Cinemex, pues se filtró que el segundo coleccionable será un llavero.

Esto de acuerdo con una filtración, donde se revela que el sistema de Cinemex ya tiene registrado el llavero de Five Nights at Freddy’s.

Muchos esperaban que hubiera una palomera, luego que en el video de los vasos se habló de un segundo coleccionable por confirmar.

Pero si la filtración es cierta, todo indica que por lo menos en esta cadena de cine no habrá el esperado promocional.

Five Nights at Freddy’s revela un nuevo tráiler ( Blumhouse Productions / Universal Pictures )

Precio del llavero de Five Nights at Freddy’s en Cinemex

Como buena filtración, de momento no se ha dado ni el precio ni la fecha en que estará disponible el llavero de Five Nights at Freddy’s en Cinemex.

De igual manera no se aclaró si el llavero de Five Nights at Freddy’s en Cinemex será parte de un combo o se venderá por separado.

Haciendo estimaciones; el llavero tendría un precio en combo alrededor de 200 pesos , si sólo se vende con el mencionado llavero.

Ahora que si se libera un paquete de vaso y llavero, su precio sería de unos 300 pesos apróximadamente.

Además se reveló que podría ser una colección de llaveros, uno por cada personaje; aunque no hay nada confirmado.

Llavero Five Nights at Freddy's en Cinemex (Coleccineando)

¿No habrá palomera de Five Nights at Freddy’s en México?

Tras la revelación del llavero de Five Nights at Freddy’s en Cinemex, muchos fans se quedaron con la duda si habrá o no palomera de la película en México.

De momento podemos confirmar que Cinemex no tendrá palomera de Five Nights at Freddy’s; los vasos y el llavero serán los únicos coleccionables que vendan.

Quien podría traer una palomera de la película podría ser Cinépolis, quien de momento no ha anunciado nada relacionado con el esperado filme.

Habrá que revisar cualquier actualización que den al respecto; aunque también cabe la posibilidad de no den nada, como ya sucedió con Blue Beetle este año.

Estaremos al pendiente de la información que se libere de más coleccionables.

Five Nights at Freddy’s revela un nuevo tráiler ( Blumhouse Productions / Universal Pictures )

Con información de Coleccineando.