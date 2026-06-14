La reconocida influencer surcoreana Inocat se viralizó en las redes sociales tras denunciar haber sido víctima de un acto racista en el Estadio Guadalajara.

Y es que mientras disfrutaba el partido entre Corea del Sur y Chequia por el Mundial 2026, un asistente mexicano fue captado realizando gestos ofensivos que aludían a sus rasgos físicos.

¿Quién es Inocat, creadora surcoreana que visita México por el Mundial 2026?

Inocat, cuyo nombre real es Yoon Su-jin, es una reconocida influencer y creadora de contenido originaria de Corea del Sur.

Ha logrado una sólida presencia digital y un amplio alcance internacional, contando con más de 6 millones de suscriptores en YouTube, aproximadamente 2.3 millones de seguidores en TikTok y cientos de miles de fans en Instagram.

Inocat, creadora surcoreana que visita México por el Mundial 2026 (@inocat_t / Instagram )

Su contenido se enfoca en comedia, estilo de vida, cosplay, viajes y experiencias culturales.

¿Cuántos años tiene Inocat, creadora surcoreana?

No hay información pública sobre la edad de Inocat.

¿Quién es el esposo de Inocat?

Inocat mantiene su vida privada alejada de las redes sociales, por lo que no hay información sobre si tiene novio o esposo.

¿Qué signo zodiacal es Inocat?

En sus redes sociales Inocat suele organizar grandes fiestas de cumpleaños, donde se la pasa con algunos de sus fans.

Estas fiestas suelen realizarse los primeros días de marzo, por lo que su signo zodiacal sería Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Inocat?

No hay información pública sobre si tiene hijos.

Inocat, creadora surcoreana que visita México por el Mundial 2026 (@inocat_t / Instagram )

¿Qué estudió Inocat?

Se desconocen los estudios de Inocat.

¿En qué ha trabajado Inocat?

Inocat se ha dado a conocer como influencer, el contenido es variado y se enfoca principalmente en los siguientes pilares:

Humor y Comedia: Gran parte de sus videos están centrados en sketches y contenido de entretenimiento humorístico.

Estilo de Vida: Comparte aspectos de su vida cotidiana con sus seguidores.

Cosplay: Es popular por realizar caracterizaciones de personajes.

Viajes y Experiencias Culturales: Documenta sus recorridos por el mundo, como su reciente visita a México y Estados Unidos para seguir eventos como el Mundial 2026.

Inocat, creadora surcoreana, denuncia acto racista durante su visita a México por el Mundial 2026

A través de las redes sociales, Inocat denunció ser victima de racismo durante el partido del Mundial 2026 entre Corea del Sur y Chequia.

El acto ocurrió el 11 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara, mientras la influencer se grababa a sí misma saludando a la cámara en las gradas del estadio.

En ese momento un aficionado mexicano situado detrás de ella realizó un gesto ofensivo estirándose los ojos con las manos para burlarse de sus rasgos físicos.

Al percatarse de la acción, el semblante de la joven cambió de inmediato, mostrando tristeza y dejando de sonreír ante la cámara, mientras el sujeto se reía con sus acompañantes.

Inocat evidenció el acto en sus redes sociales compartiendo el video con descripciones como: “Viajas por todo el mundo para el Mundial... y sufres racismo”.

El video acumuló rápidamente más de ocho millones de visualizaciones y miles de comentarios de usuarios, tanto mexicanos como extranjeros, que condenaron el comportamiento del aficionado.

En redes sociales, los internautas identificaron al hombre como Ulises Fernando Bernal, quien presuntamente es el presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

A pesar de este amargo episodio, Inocat ha continuado compartiendo publicaciones sobre su estancia en Guadalajara, destacando la pasión de los mexicanos por el fútbol y la cultura coreana.