Five Nights at Freddy’s se estrena el 26 de octubre de 2023 en México y muchos esperan que Cinépolis revele algo de los posibles coleccionables que tendrá.

Lamentablemente todos los fans de Five Nights at Freddy’s se decepcionarán por lo que pasará con los coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinépolis.

Pues todo indica que esta cadena de cines no tendrá promocionales de algún tipo, algo que es bastante raro, tomando en cuenta la popularidad de la franquicia.

Lo único que habrá de la película en Cinépolis, será un pequeño regalo para los asistentes a las primeras funciones del filme.

Five Nights at Freddy’s eleva las expectativas con su tráiler (Universal Pictures México / YouTube)

¿Habrá coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinépolis?

La gente de Coleccineando ya lo confirmó, no habrá coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinépolis.

Nada de vasos, llaveros o palomeras de Five Nights at Freddy’s en Cinépolis, algo que los fans han tomado de mala manera, pues esperaban alguna sorpresa de último minuto.

Lo único que se mencionó es que darán un boleto conmemorativo para los asistentes a las funciones en salas MacroXE.

Quienes compren su boleto (ya sea en taquilla o en línea) para la película, recibirán el pase especial al momento de su entrada al cine o en las mismas taquillas del complejo.

Dichos boletos serán limitados, es muy probable que se terminen en las primeras funciones del jueves y viernes del estreno.

Te dejamos un pequeño vistazo de cómo serán estos boletos especiales, que la misma gente de Coleccineando filtró.

Boleto conmemorativo Five Nights at Freddy's Cinépolis (Coleccinenando)

¿Por qué no habrá coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinépolis?

No se dieron las razones del por qué no habrá coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinépolis; sin embargo, no es la primera vez que sucede en este año.

Antes de Five Nights at Freddy’s, Cinépolis omitió cualquier tipo de coleccionable referente a Blue Beetle en su estreno.

En ese momento se pensó que se debía al poco interés que estaba generando la película de DC; cosa que no aplica con Five Nights at Freddy’s, que incluso saturó los servidores en su preventa.

Siendo una franquicia tan famosa, se esperaba que hubiera varios coleccionables; pero todo indica que la gente de Cinépolis no lo consideró así.

Five Nights at Freddy’s revela un nuevo tráiler ( Blumhouse Productions / Universal Pictures )

Con información de Coleccinenado.