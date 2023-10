En redes sociales circula el video de una pelea en el cine que se sale de control después de ver Five Nights at Freddy’s.

Fue a través de X (antes Twitter) que el usuario @jojoincel difundió lo que ocurrió en una de las primeras funciones de estreno de Five Nights at Freddy’s.

Cinta inspirada en el icónico videojuego de terror, que en México comenzará a exhibirse a partir del próximo jueves 26 de octubre.

Captan pelea en el cine después de una función de Five Nights at Freddy’s

Una pelea se salió de control tras ver Five Nights at Freddy’s y ahora es viral en las redes sociales.

De acuerdo con la cuenta que subió la publicación a X, la disputa ocurrió en el municipio de Acton, en Londres.

Pelea en función de Five Nights at Freddy’s (@jojoincel / Twitter)

En las breves imágenes, se aprecia a varios sujetos gritando y peleando de manera cruenta en la sala de cine.

Mientras los sujetos viven su conflicto, se aprecia en la pantalla de la sala los créditos de la película Five Nights at Freddy’s.

Según lo que se sabe, a partir del testimonio de lo dicho por el dueño del video, la pelea en el cine comenzó después de que el público comenzara a quejarse .

Muchos quedaron insatisfechos por lo visto en pantalla y esto dio pie a que algunos comenzaran a discutir, desatando el conflicto.

Pelea en función de Five Nights at Freddy’s (@jojoincel / Twitter)

Y es que todo parece indicar que Five Nights at Freddy’s no es la cinta de terror que se esperaba.

Las críticas de The Telegraph en Londres- donde ya se pudo ver Five Nights at Freddy’s- tachan a la cinta como cinta fallida con una “trama torpe”.

Habrá que esperar a ver qué dicen las audiencias en México sobre la adaptación de Blumhouse Productions.

Usuarios reaccionan al pelea en función de Five Nights at Freddy’s

La comunidad de X tuvo todo tipo de opiniones al respecto del video de la pelea en el cine donde proyectaron la película Five Nights at Freddy’s.

Los cibernautas pidieron más contexto para conocer el origen del conflicto que se dio en una sala de Londres.

Los usuarios también aprovecharon para reprobar la pelea y la reacción violenta que se presentó en la función de Five Nights at Freddy’s.