¿Sabes por qué es importante Vanessa para entender el final explicado de Five Nights at Freddy’s? Te contamos.

Desde el 26 de octubre, se encuentra en salas de cine en México la película Five Nights at Freddy’s, adaptación del icónico videojuego de terror.

En esta cinta esperada por los fans de la franquicia, nos adentramos al mundo Freddy Fazbear’s Pizza donde un hombre busca trabajo como guardia de seguridad.

Todo esto sin saber que ahí se encuentran los animatrónicos, criaturas que se mueven en la noche y matan a cualquiera que se encuentre a su paso.

Un personaje importante dentro de la película Five Nights at Freddy´s es el de Vanessa, interpretado por Elizabeth Lail- de 31 años de edad-.

Los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s ( Blumhouse Productions)

Este es el motivo por el que Vanessa es importante en el final de Five Nights at Freddy’s

A lo largo de Five Nights at Freddy’s conocemos al personaje de Vanessa, quien también es parte del videojuego.

Ella es una oficial de policía que aparece cuando el protagonista Mike Schmidt (Josh Hutchers, de 31 años de edad) y le advierte sobre el lugar.

No obstante, el rol de Vanessa adquiere más importancia hacia el final de Five Nights at Freddy’s. Así que alerta de spoiler por si no has visto la película.

En la recta final de Five Nights at Freddy’s, Vanesa descubre que Abby tiene intención de unirse a los animatrónicos.

Por lo que advierte a Mike que si la trae a Freddy Fazbear’s Pizza le disparará. Esto de inmediato nos hace pensar que el personaje esconde algo más.

Vanessa en Five Nights at Freddy’s (Universal Pictures)

Dicha situación se confirma cuando Mike despierta y es curado de sus heridas por Vanessa tras intentar salvar a su hermana Abby.

En esa secuencia de Five Nights at Freddy’s se nos revela que Vanessa es hija de William Afton, el hombre que mató a los niños y escondió sus almas en los animatrónicos.

Después de un enfrentamiento entre Mike, Vanessa y Afton, el cual termina siendo salvado por Abby que revela la verdad a los animatrónicos.

Aunque Vanessa termina en coma en la cama de un hospital y Mike tiene la esperanza que la guardia de seguridad supere lo sucedido.

No se sabe qué rol vaya a tomar Vanessa más adelante, lo cierto es que a su historia le aguardan más giros como lo que sucede en los videojuegos.

Five Nights at Freddy’s (Universal)

Five Nights at Freddy’s no ha tenido tan buenas críticas, pero a los fans si les gustó

Aunque había mucha expectativa por Five Nights at Freddy’s, la película no tiene los mejores comentarios por parte de los críticos que la han destrozado.

El fandom de Five Nights at Freddy’s, ha sido un poco más benévolo, ya que la han recibido de buena manera.

Debido a que la consideran una película hecha para los fanáticos de la franquicia y que puede ayudar a entender su universo a los que recién conocen la historia.