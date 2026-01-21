El lanzamiento de Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 marca un hito dentro de la historia de los JRPG modernos, así como en la plataforma lanzada en 2025.

No solo porque es la llegada de uno de los títulos más solicitados de Square-Enix, sino porque Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 es un paquete completo con nuevas funciones para ampliar la accesibilidad.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 trae el contenido lanzado en otras plataformas

Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 trae el contenido lanzado en otras plataformas, estamos hablando de la historia base y su DLC.

En otras palabras, se trata de la versión completa del juego, pues puedes jugar tanto la campaña de Cloud y compañía, como la de Yuffie, en el momento que más te plazca sin necesidad de hacer una segunda descarga.

En esencia, ambas historias no han sufrido cambios evidentes ni en su jugabilidad ni en su contenido, por lo que si jugaste el título en otra plataforma, no encontrarás nada extra en ese sentido.

Ahora que si es tu primera vez con el juego, agradecerás el tener este paquete completo, ya que puedes experimentar toda la trama introductoria de lo que es Final Fantasy VII.

Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 (Square-Enix)

Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 trae la localización para América Latina

Siguiendo con el traslado del juego a una nueva plataforma, te alegrará saber que Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 trae la localización para América Latina.

Aunque no tiene doblaje como tal, sí cuenta con los textos completamente traducidos al español de esta región del mundo, haciendo que los fans puedan meterse de lleno en la historia y conceptos.

Algo que en su momento fue muy bien recibido, ya que el título original sufrió de varios problemas de traducción tanto en inglés como en castellano, prestándose para bromas y malos entendidos.

Con esta nueva versión, Square-Enix también busca unificar toda la mitología alrededor del juego para que los fans de todo el mundo estén en la misma página.

Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 (Square-Enix)

Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 agrega un extra de accesibilidad

Aunque las campañas no tiene novedades, Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 agrega un extra de accesibilidad en su sistema de juego.

Se trata de una especie de progresión simplificada, lo cual hace que el jugador avance un poco más fácil en la construcción de su personaje, sin centrarse tanto en sus estadísticas dándole prioridad a la trama.

Además, tus personajes mantendrán siempre llena su barra de magia y pegarán con el máximo de poder desde el inicio, así los jugadores nuevos puede pasar directamente a la acción sin preocuparse de enemigos difíciles.

Hay que mencionar que este modo es opcional y se puede activar y desactivar a placer, siendo solo un estilo de juego más a los que ya traía el título en su origen.

Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 (Square-Enix)

Hay diferencias técnicas en Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2

Como era de esperarse, hay diferencias técnicas en Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2, si se compara con las versiones disponibles actualmente.

El título cuenta con resolución dinámica, la cual se ajusta según el modo portátil o dock, manteniendo estabilidad en el rendimiento, pues no notamos ni cuelgues y bajas evidentes en los cuadros por segundo.

Obviamente, debido a la plataforma, se tuvo que optimizar las texturas, reduciendo algunos detalles del origina; aún así, no se compromete la atmósfera de Midgar, logrando una buena inmersión.

En cuanto a los tiempos de carga, son más notorios que en otras plataformas; aunque nada que afecte el juego, haciendo un buen uso de las características de la consola de Nintendo.

Aunque no alcanza el nivel de ray tracing y ultra HD, la versión portátil ofrece una experiencia sólida y fluida, por si prefieres este modo del Nintendo Switch 2.

Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 (Square-Enix)

El control de Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 no es lo más cómodo

Si hay algo donde el juego falla de forma más evidente, es que el control de Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 no es lo más cómodo, hablando propiamente de los JoyCon.

Usar estos mandos hace que la experiencia sea un poco incómoda, principalmente cuando los separas de la pantalla; de hecho, se siente antinatural en varios momentos.

Claro que luego de un tiempo te acostumbras, pero eso no quita que los mandos tradicionales sean mucho más cómodos que esta opción, a pesar de que cuenta con un buen mapeado de botones.

Si tienes el Pro Controller, es mejor que juegues el título con este; claro que si usas el modo portátil, deberás de enfrentarte a esta pequeña barrera durante las primeras horas de juego.

Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 (Square-Enix)

¿Vale la pena Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2?

Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 es más que un simple port: es una declaración de intenciones de Square Enix que busca que su título sea jugado por la mayor cantidad de personas, sin importar la plataforma.

La experiencia de Final Fantasy VII Remake Intergrade en Nintendo Switch 2 ofrece un balance entre rendimiento técnico y portabilidad, con extras que amplían la accesibilidad.

Es cierto que si jugaste el título y su DLC en otras plataformas, esta versión no te ofrece nada nuevo, de hecho se puede ver como algo menor, tomando en cuenta que técnicamente es inferior.

Sin embargo, si no lo pudiste experimentar en su momento, es una buena oportunidad; más aún si atendemos a extras como el “Modo Dios”, y que trae todo el contenido lanzado para el original sin costo extra.