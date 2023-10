Hace unos días se reveló que para el estreno de Five Nights at Freddy’s en Cinemex, se darían vasos coleccionables; ahora se han dado a conocer detalles del combo.

En redes sociales se filtraron los detalles sobre los nuevos combos en Cinemex con motivo del estreno de Five Nights at Freddy’s.

Si bien se había revelado hace una semana que Cinemex estaría dando 5 vasos coleccionables de Five Nights at Freddy’s que brillan en la oscuridad, ahora se han dado más detalles del combo pero con una mala noticia.

Este es el precio de los combos Cinemex de Five Nights at Freddy’s

Five Nights at Freddy’s está a punto de estrenarse en los cines de México, y con motivo de ello, Cinemex dará combos promocionales con vasos y llaveros incluidos.

Y es que además de los vasos coleccionables, habrá llaveros de Five Nights at Freddy’s que de acuerdo a la información filtrada, estos serán sus precios:

Combo de Five Nights at Freddy’s en Cinemex - 299 pesos e incluye 2 vasos coleccionables y refresco más palomitas grandes

e incluye 2 vasos coleccionables y refresco más palomitas grandes 1 vaso coleccionable de Five Nights at Freddy’s más refresco - 139 pesos

Combo de Five Nights at Freddy’s + llavero - 269 pesos e incluye 2 refrescos grandes, 1 palomitas y un llavero

e incluye 2 refrescos grandes, 1 palomitas y un llavero Combo Five Nights at Freddy’s + llavero - 359 pesos e incluye 2 vasos coleccionables con refresco, 1 palomitas grandes y el llavero

Los combos de Cinemex de Five Nights at Freddy’s se estarán vendiendo a partir del 25 de octubre del 2023 aunque hay una mala noticia.

Esta es la mala noticia para los amantes de Five Nights at Freddy’s en Cinemex

Luego de darse a conocer los costos que tendrían los combos de Five Nights at Freddy’s en Cinemex, en donde incluye llaveros y los vasos coleccionables que brillan en la oscuridad, no todo son buenas noticias.

Pues de acuerdo a la información filtrada en redes sociales, los combos de Five Nights at Freddy’s que incluyen tanto el llavero como los vasos que brillan en la oscuridad, no se venderán en todos los Cinemex.

Aunque de momento, no se han revelado en qué complejos de Cinemex estarán vendiendo los combos y promocionales de Five Nights at Freddy’s.

Por lo que se espera que en estos días se revele el listado de complejos Cinemex que tendrán disponibilidad para los vasos y llaveros de Five Nights at Freddy’s.

Cabe recordar que el estreno de Five Nights at Freddy’s en cines será el 26 de octubre aunque, en algunos cines se anunció un preestreno el próximo 25 de octubre del 2023.