Luego de mucha espera, rumores y supuestas filtraciones, ya tenemos los primeros detalles de los vasos coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinemex.

A través de un video se reveló el aspecto y cuántos vasos coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinemex se estarán vendiendo con motivo del estreno de la película.

Además se dieron algunos detalles extra de la venta de estos promocionales, aunque no se reveló toda la información debido a que aún faltan un par de semanas para el estreno.

Si te interesa saber más acerca de los coleccionables, a continuación te daremos toda la información al respecto.

Five Nights at Freddy’s (Universal Pictures México / YouTube)

¿Cómo son los vasos coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinemex?

En el video podemos ver ligeramente cómo son los vasos coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinemex.

Serán 5 vasos coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinemex, uno por cada uno de los personajes, así como uno especial con todos los animatrónicos adornando.

Hasta donde se puede ver, todo serán de color morado y los personajes se mostrarán en todos oscuros, en lugar de sus colores tradicionales.

Lamentablemente no se pudo ver más del diseño de los coleccionables debido a que sólo se mostraron dos de estos en el video.

Precio y fecha de lanzamiento de los vasos coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinemex

De momento no se ha dado un precio ni fecha de lanzamiento para los vasos coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinemex.

No obstante, se aclaró que estos vasos coleccionables de Five Nights at Freddy’s en Cinemex se venderán en un combo especial.

En ese sentido, podemos imaginar que dicho combo tendría un precio de entre 250 y 300 pesos, lo normal en los promocionales de Cinemex.

Su venta comenzaría en la semana del 23 de octubre, que es cuando se estrena la película; aunque no se descarta que sea unos días antes.

Finalmente debemos de mencionar que Cinemex también tiene tarjetas Cinefan especiales de Five Nights at Freddy’s y que muy pronto anunciarán un segundo coleccionable.