A punto de salir la nueva película de Five Nights at Freddy’s, te decimos quién es William Afton, el verdadero villano que se revela en la película interpretado por Matthew Lillard -53 años-.

Este 26 de octubre del 2023 se estrenará la tan esperada película de Five Nights at Freddy’s, la cual es una adaptación de los videojuegos de Scott Cawthon.

Existen un total de 10 juegos más algunos spin-offs lanzados entre el 2014 y el 2021 , en donde se explica quién es William Afton, el verdadero villano de Five Nights at Freddy’s.

Después de muchos años, el videojuego de terror y múltiples jumpscares tendrá su adaptación a la pantalla grande: Five Nights at Freddy’s.

Y es que no por nada Five Nights at Freddy’s se ha convertido en una de las franquicias más queridas entre los gamers, teniendo ya una base de fans en todo el mundo.

Pues tanto la historia como la temática de Five Nights at Freddy’s, han logrado atrapar a más de uno.

Y aunque a simple vista se pudiera pensar que los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s son los villanos de los juegos y de la nueva película, pero no es así.

Tal y como revelan los videojuegos y la película, el verdadero villano de Five Nights at Freddy’s es William Afton también conocido como Purple Guy u hombre morado.

¿Pero qué hizo William Afton o Purple Guy en los videojuegos y en la historia de Five Nights at Freddy’s que lo hacen el verdadero villano?

Como ya se dijo, el verdadero villano de Five Nights at Freddy’s es William Afton o Purple Guy y no los animatrónicos conocidos como:

Freddy Fazbear

Bonnie

Chica

Foxy

Sino que William Afton es el responsable de todo el caos en Five Nights at Freddy’s, pues se revela entre los videojuegos que es un asesino en serie.

En ese sentido, William Afton o Purple Gy es directamente responsable de los incidentes en Five Nights at Freddy’s y juega un papel importante en los videojuegos.

Contrario a lo que muchos pensarán, los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s no son los verdaderos villanos sino William Aafton, fundador de la pizzería.

Si bien gran parte de la historia de William Afton o Purple Guy, quien posteriormente se revela es William Afton es desconocida, se sabe que tiene al menos tres hijos, siendo dos de ellos Elizabeth y Michael Afton.

También es el creador de los animatrónicos al ser el fundador de Afton Robotics, y para atraer niños se ponía el traje de Spring Bonnie.

Aunque no se sabe bien porqué comenzó a matar niños pero aprende que al hacerlo, sus almas crean algo llamado “remanentes”, que se adhieren a objetos inanimados, en este caso a los animatrónicos.

Estos animatrónicos de Five Nights at Freddy’s, vagan por los pasillos buscando a su asesino y los jugadores creen que esta es la razón por la cual atacan al jugador en los videojuegos.

William Afton, quien es Purple Guy, es uno de los socios de Fredbear’s Family Dinner, es decir el lugar en donde ocurren los hechos de Five Nights at Freddy’s.

Purple Guy es el asesino de varios niños, incluyendo el de la hija de su amigo Henry; posteriormente en los videojuegos, se convierte en el animatrónico Springtrap.

Pues en una medida desesperada para salvarse de los animatrónicos que lo buscaban, William Afton o Purple Guy se puso el traje de Spring Bonnie convirtiéndose en Springtrap.